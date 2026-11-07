أسعار الدينار الكويتي في مصر 7 نوفمبر 2026: تباين كبير بين البنوك

تفاصيل أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري يوم السبت 7 نوفمبر 2026، مع رصد الفروق بين البنوك الرئيسية وتراجع متوسطات التداول الأسبوعي.

يبحث المواطنون المصريون والمغتربون عن أحدث تحركات أسعار صرف العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري ، في وقت تشهد فيه البنوك تبايناً واضحاً في معدلات الشراء والبيع. جاء ذلك خلال تعاملات يوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2026، حيث يظل الدينار الكويتي من بين أعلى العملات العربية قيمة، مما يجعل الفارق في الأسعار عاملاً حاسماً لتحديد التكلفة النهائية للمعاملات المالية.

تباين أسعار الشراء والبيع بين البنوك

كشف أحدث تحديث للأسعار المعلنة عن فروقات ملموسة بين البنوك العاملة في السوق المصري، حيث سجل البنك المركزي المصري سعر الشراء عند 177.4398 جنيه وسعر البيع عند 177.9402 جنيه. في المقابل، تقدمت عدة بنوك تجارية بأسعار بيع أكثر تنافسية للعملاء، حيث اقترب أقل سعر لبيع الدينار من حدود 174.46 جنيه، مما وفر خيارات متعددة للراغبين في تحويل الأموال.

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قادة القائمة في أسعار الصرف المحلية

تصدر البنك المركزي المصري قائمة أعلى أسعار الشراء من العملاء بمعدل 177.4398 جنيه، بينما سجل كل من بنك التعمير والإسكان والبنك التجاري الدولي CIB أدنى سعر للبيع عند نحو 174.4639 جنيه. يشير هذا التباين إلى أن اختيار المؤسسة المالية المناسبة يمكن أن يوفر مبلغاً مالياً كبيراً، خاصة عند تحويل مبالغ ضخمة بين الدينار الكويتي والجنيه المصري.

تحليل تفصيلي لأسعار البنوك الرئيسية

سجل البنك التجاري الدولي CIB سعر شراء عند 171.52 جنيه وسعر بيع عند 174.4639 جنيه، في حين قدم البنك الأهلي المصري سعر شراء عند 170.0852 جنيه وسعر بيع عند 175.4386 جنيه. ومن جهته، أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن سعر شراء عند 172.2105 جنيه وسعر بيع عند 177.8824 جنيه، بينما سجل البنك الأهلي التجاري SAIB سعر شراء عند 175.06 جنيه وسعر بيع عند 175.45 جنيه. أما كريدي أجريكول، فقدم سعر شراء عند 173.3799 جنيه وسعر بيع عند 175.3816 جنيه.

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تراجع متوسطات التداول خلال الأسبوع

أظهرت بيانات السوق تراجع الدينار الكويتي خلال الأسبوع المنتهي في 4 نوفمبر 2026، حيث انخفض متوسط سعر الشراء من 177.06 جنيه في 27 أكتوبر إلى 172.59 جنيه. كما هبط متوسط سعر البيع من 182.74 جنيه إلى 178.31 جنيه خلال نفس الفترة، مما يعكس انخفاضاً في متوسطات التداول مقارنة بمستويات نهاية شهر أكتوبر.

توجيهات للمستثمرين تجاه تحركات السوق

ينصح الخبراء بمقارنة أسعار الشراء بدقة عند الرغبة في بيع الدينار الكويتي، للبحث عن البنك الذي يضمن أعلى قيمة مقابل العملة. بينما يجب على المشتري التركيز على أقل سعر بيع متاح بين البنوك المذكورة لتقليل التكاليف. يستمر الرصد اليومي للأسعار لضمان الحصول على أفضل صفقة ممكنة في ظل هذه التقلبات.