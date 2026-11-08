أسعار الدينار الكويتي في مصر اليوم 7 نوفمبر 2026.. أدنى سعر بيع وأعلى سعر شراء

أسعار الدينار الكويتي في مصر اليوم 7 نوفمبر 2026.. أدنى سعر بيع 174.46 جنيه في CIB وأعلى سعر شراء 177.43 جنيه في المركزي

تتشابك أسعار الصرف في السوق المحلية المصرية يوميًا، حيث يوجه المتعاملون أنظارهم نحو تحركات الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ، وبدايةً من تعاملات اليوم الأحد 7 نوفمبر 2026، يبرز وجود تباين ملحوظ بين البنوك العاملة في السوق المحلية. هذا التباين الذي يسجل فروقًا في أسعار الشراء والبيع يفتح الباب أمام المواطنين لتحقيق أفضل استفادة مالية عند استبدال العملة، سواء للراغبين في بيع مدخراتهم من الدينار الكويتي أو شراء العملة لأغراض السفر والتحويلات المالية.

كشفت أحدث البيانات المتوافرة عن وجود فروق سعرية واضحة بين البنوك، إذ سجل البنك المركزي المصري سعر الدينار الكويتي بنحو 177.4398 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع عند 177.9402 جنيه. وفي المقابل، سجلت بعض البنوك الأخرى أقل سعر معلن للبيع، حيث بلغ 174.4639 جنيه في كل من البنك التجاري الدولي CIB وبنك التعمير والإسكان، مما يجعل هذه الفروق نقطة محورية لأي متعامل يبحث عن العائد الأقصى.

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أفضل البنوك لشراء وبيع الدينار الكويتي

إذا كنت تمتلك مدخرات بالدينار الكويتي وترغب في تحويلها إلى الجنيه المصري، فإن البنك المركزي المصري يأتي في المقدمة بين الجهات التي تقدم أعلى سعر لشراء الدينار من العملاء، مسجلًا نحو 177.4398 جنيه. يعني ذلك أن مقارنة أسعار الشراء قبل تنفيذ عملية التحويل يمكن أن تمنح العميل عائدًا أفضل، خاصة عند التعامل بمبالغ كبيرة، إذ يتضاعف تأثير الفروق السعرية مع زيادة قيمة المبلغ المراد تغييره.

على الجانب الآخر، يبحث الراغبون في شراء الدينار الكويتي عن أقل سعر للبيع لتقليل تكلفة تدبير العملة، وكشفت الأسعار المتاحة عن تصدر البنك التجاري الدولي CIB وبنك التعمير والإسكان قائمة أقل أسعار البيع، عند نحو 174.4639 جنيه للدينار الواحد. يأتي هذا التسعير كخيار اقتصادي مثالي للأفراد الذين يحتاجون إلى العملة الكويتية لإتمام معاملاتهم المالية أو السفر.

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جاءت أسعار الدينار الكويتي وفق آخر التحديثات المتاحة كالتالي: بنك SAIB سجل 175.06 جنيه للشراء و175.45 جنيه للبيع، بينما سجل كريدي أجريكول 173.3799 جنيه للشراء و175.3816 جنيه للبيع. في حين سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 172.2105 جنيه للشراء و177.8824 جنيه للبيع، وبنك الأهلي المصري سجل 170.0852 جنيه للشراء و175.4386 جنيه للبيع.

تراجع متوسط الأسعار خلال الشهر الماضي

على صعيد التحركات الأخيرة، أظهرت البيانات تراجع متوسط أسعار الدينار الكويتي خلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 4 نوفمبر، حيث انخفض متوسط سعر الشراء من 177.06 جنيه إلى 172.59 جنيه. كما تراجع متوسط سعر البيع من 182.74 جنيه إلى 178.31 جنيه، بما يعكس انخفاض متوسطات أسعار التداول مقارنة بمستويات نهاية أكتوبر، وهو ما يتطلب من المتعاملين مراقبة السوق بدقة.

هناك 3 نصائح مهمة قبل إجراء عملية تحويل الدينار الكويتي إلى الجنيه أو العكس: أولًا: إذا كنت تبيع الدينار الكويتي، اختر البنك الذي يقدم أعلى سعر شراء، لأن هذا السعر يحدد المبلغ الذي ستحصل عليه مقابل العملة التي تمتلكها. ثانيًا: إذا كنت تشتري الدينار، ابحث عن أقل سعر بيع، لتقليل تكلفة شراء العملة، خاصة إذا كنت تستعد للسفر أو تحويل الأموال.

ثالثًا: إذا كنت تتعامل بمبلغ كبير، احسب الفارق الإجمالي بين أسعار البنوك، ولا تكتفِ بمقارنة سعر الدينار الواحد، فقد يمثل اختلاف بضعة قروش فارقًا ماليًا ملحوظًا عند تحويل مئات أو آلاف الدنانير. تأتي هذه المعلومات في ظل استمرار متابعة السوق المصرية لأسعار العملات العربية والأجنبية، حيث يظل الدينار الكويتي من أكثر العملات المرغوبة في المعاملات اليومية.

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تظل هذه المعدلات الحالية هي المرجع الأساسي للمتعاملين في مصر خلال تاريخ 7 نوفمبر 2026، مع تأكيد أن التقلبات اليومية تتطلب متابعة مستمرة لأسعار البنوك المختلفة لضمان تحقيق أفضل نتيجة مالية عند القيام بأي عملية صرف أو تحويل عملة.