أسعار الدولار في مصر: الإمارات دبي الوطني يسجل الأقل.. تحديثات الثلاثاء

تفاصيل حول أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال تعاملات يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026، مع تسليط الضوء على أقل وأعلى الأسعار، وتحليل شامل لحالة السوق.

سجل بنك الإمارات دبي الوطني أقل سعر لبيع الدولار في مصر، حيث بلغ 54.64 جنيهًا للبيع. ويسلط هذا التقرير الضوء على أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026، وذلك بناءً على آخر التحديثات من أبرز البنوك العاملة في القطاعين العام والخاص. يُقدم هذا التقرير نظرة تفصيلية على تحركات أسعار الصرف ، مما يساعد على فهم التغيرات في السوق وتقييم تأثيرها على ال اقتصاد المصري والمواطنين.

يعكس هذا التقرير ديناميكيات السوق وتأثيرها على القيمة الشرائية للجنيه المصري، ويوفر معلومات حيوية للمستثمرين والمتعاملين في السوق المالية. بالإضافة إلى ذلك، يسلط الضوء على الفروقات في الأسعار بين البنوك المختلفة، مما يوفر فرصة للمقارنة واتخاذ قرارات مالية مستنيرة. يهدف التقرير إلى تزويد القراء بالمعلومات الدقيقة والمحدثة حول أسعار الدولار، مما يساعدهم على فهم تطورات السوق واتخاذ قراراتهم المالية بناءً على معطيات واقعية.\شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تغيرات ملحوظة في البنوك المختلفة خلال تعاملات اليوم. فقد ارتفع سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 54.70 جنيهًا للشراء و54.80 جنيهًا للبيع. وبالمثل، صعد سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى نفس المستويات، حيث بلغ 54.70 جنيهًا للشراء و54.80 جنيهًا للبيع. في البنك التجاري الدولي (CIB)، وصل سعر الدولار إلى 54.67 جنيهًا للشراء و54.77 جنيهًا للبيع. وشهد بنك تنمية الصادرات ارتفاعًا في سعر الدولار إلى 54.65 جنيهًا للشراء و54.75 جنيهًا للبيع. كما ارتفع سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري والمصرف المتحد وبنك كريدي أجريكول والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك أبوظبي التجاري، حيث تراوحت أسعار الشراء والبيع بين 54.64 جنيهًا و54.74 جنيهًا. وسجل بنك بيت التمويل الكويتي سعرًا قدره 54.62 جنيهًا للشراء و54.72 جنيهًا للبيع. وعلى الجانب الآخر، استقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند 54.40 جنيهًا للشراء و54.50 جنيهًا للبيع. هذه التغيرات تعكس حالة عدم الاستقرار في السوق وتأثيرها على قيمة الجنيه المصري.\من الملاحظ أن بنك الإمارات دبي الوطني قد سجل أقل سعر لبيع الدولار في السوق، مما يجعله وجهة مفضلة للمتعاملين الذين يسعون لشراء الدولار بأقل تكلفة ممكنة. بلغ سعر الشراء في هذا البنك 54.54 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 54.64 جنيهًا. وفي الوقت نفسه، أظهر البنك المركزي المصري أسعارًا مختلفة، حيث سجل سعر الشراء 54.65 جنيهًا، وسعر البيع 54.79 جنيهًا. يشير هذا التباين في الأسعار إلى ديناميكيات السوق والتأثيرات المختلفة التي تؤثر على كل بنك. يمثل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 54.70 جنيهًا، مما يعطي نظرة عامة على الوضع الحالي للسوق. هذه الأسعار تعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، وتأثيرها على قيمة العملة المحلية. يتطلب هذا الوضع من المستثمرين والمتعاملين في السوق المالي مراقبة دقيقة للتغيرات في الأسعار واتخاذ قراراتهم المالية بناءً على معلومات محدثة ودقيقة. من المهم أيضًا متابعة سياسات البنك المركزي المصري وتأثيرها على أسعار الصرف، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على قيمة الدولار الأمريكي والجنيه المصري





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

موعد امتحانات منتصف العام الدراسى بالجامعات والمعاهد العلياحددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2025 /2026، موعد أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد وهو يوم السبت 3 يناير 2026، وتنتهى الخميس 22 يناير 2026..

Read more »

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسميةأكدت وزارة التربية والتعليم أن موعد اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس رسمياً في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2026 هو السبت 24 يناير 2026

Read more »

رسمياً.. إنتهاء إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس اليوم وعودة الدراسة السبتتنتهي رسميا اليوم الخميس القادم الموافق 5 فبراير 2026 اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس

Read more »

الخميس .. آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارسأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الخميس القادم الموافق 26 فبراير 2026 آخر موعد لقيام طلاب الصف الثالث الثانوي 2026 بتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس

Read more »

التعليم : غداً ..آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارسأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن غداً الخميس الموافق 26 فبراير 2026 آخر موعد لقيام طلاب الصف الثالث الثانوي 2026 بتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس

Read more »

النهارده كام رمضان في مصر 2026.. واعرف متى تبدأ العشر الأواخر؟النهارده كام رمضان في مصر 2026 كثر البحث عن النهارده كام رمضان في مصر 2026

Read more »