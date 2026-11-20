تفاصيل أسعار الذهب في مصر اليوم حيث انخفض الجرام عيار 21 بنحو 90 جنيهاً ليصل لـ 5670 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب 45360 جنيهًا، مع توقعات بتأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي.

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، ولا سيما جرام الذهب عيار 21 الأكثر طلباً، انخفاضاً ملحوظاً في ختام تعاملات الأمس، حيث فقد الجرام الواحد نحو 90 جنيهاً مصرياً. هذا التراجع جاء مواكبةً لانخفاض حاد في تعاملات البورصة العالمية للذهب، حيث سجلت الأوقية مستوى 3605 دولارات أمريكية بعد أن افتتحت عند مستوى الإغلاق السابق البالغ 3625 دولاراً. ويأتي هذا الهبوط متزامناً مع تقلبات حادة في أسعار النفط وترقب الأسواق العالمية للتطورات الجيوسياسية الأخيرة.

تفاصيل الهبوط في بورصة الذهب العالمية

واجه سعر ounce الذهب في التعاملات المبكرة ليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 ضغطاً شديداً بفعل عوامل اقتصادية خارجية، مما أدى إلى فقدان الأوقية نحو 20 دولاراً إضافياً في بداية اليوم. وتسجيل السعر عند 3605 دولاراً يمثل استمراراً لخسائر متراكمة، إذ كانت الأوقية قد فقدت 99 دولاراً خلال التعاملات التي سبقت هذا التاريخ. ويعود السبب الرئيسي في هذا الهبوط الحاد إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية، مما قلل من جاذبية الاستثمار في المعادن التي لا تحمل عوائد دورية.

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تأثير توقعات الفائدة الأمريكية على السعر

تلعب البيانات الاقتصادية المتوقعة حول قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه المقرر الشهر المقبل دوراً محورياً في تحديد مسار الأسعار الحالية والمستقبلية. تشير التوقعات المتزايدة لرفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي إلى استمرار الضغط على الذهب، حيث يصبح الاستثمار في العملات ذات العوائد المرتفعة أكثر جاذبية للمستثمرين. ونتيجة لهذا التوقع، ظلت أسعار الذهب في السوق المحلية ثابتة نسبياً عند المستويات السابقة، مما يعكس حالة من الترقب والانتظار لحسم الموقف الرسمي الأمريكي.

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أرقام أسعار الذهب والجنيه الذهب محلياً

على صعيد الأسعار المحلية، سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار المعتمد بشكل واسع في صناعة العملات الذهبية والمصوغات، نحو 5670 جنيهاً مصرياً دون إضافة المصنعية. كما تراجع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات الأمس بنحو 720 جنيهاً، ليسجل إجمالي قيمته 45360 جنيهاً مصرياً خالياً من المصنعية. ويسجل متوسط الفرق بين سعري البيع والشراء في السوق نحو 40 جنيهاً، مما يعكس سيولة التداول ومستوى المنافسة بين التجار في الأسواق المختلفة.

عوامل تحديد قيمة مصنعية الذهب في السوق

تختلف قيمة المصنعية المضافة إلى سعر الجرام بشكل كبير بين التجار وبين المحافظات، وتتراوح النسبة عادةً من 3 إلى 7 في المئة من سعر الجرام الأصلي. قد تزيد هذه النسبة قليلاً اعتماداً على الجهد والمهارة المبذولة في صناعة القطعة الذهبية، وفقاً لتقديرات الشركة المنتجة والنوع الهندسي للقطعة. كما أن العيار 18 يتميز بانخفاض قيمة مصنعيته مقارنة بالعيار 24 المستخدم في السبائك، مما يجعل الأخير أكثر تفضيلاً للمستثمرين الذين يبحثون عن خام الذهب دون تكاليف تصنيع عالية.