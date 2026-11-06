أسعار الذهب في مصر 6 نوفمبر 2026 ارتفاع قياسي للجرام وعيار 21

تفاصيل ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، حيث سجل عيار 21 ارتفاعاً بقيمة 15 جنيهاً، مع توضيح أسعار العيارات الأخرى والجنيه الذهب والأونصة.

سجل سعر الذهب في مصر ارتفاعاً جديداً خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، حيث تزايدت أسعار الجرام بشكل ملحوظ مقارنة بمستويات أمس الخميس 5 نوفمبر. جاء هذا الارتفاع متزامناً مع زيادة أسعار باقي الأعيرة المختلفة في محلات الصاغة بمصر، مما يعكس حركة ديناميكية في السوق المحلية خلال هذا اليوم.

تحليل أسعار عيار 21 في السوق المصري

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 6 نوفمبر نحو 6260 جنيهًا للبيع و6220 جنيهًا للشراء. وكان الجرام قد سجل أمس الخميس 5 نوفمبر نحو 6245 جنيهًا للبيع و6205 جنيهات للشراء، ليسجل اليوم ارتفاعًا بقيمة 15 جنيهًا في سعر البيع، و15 جنيهًا في سعر الشراء. ويأتي هذا التحرك في ظل ارتفاع أسعار الأعيرة المختلفة، مع اختلاف قيمة الزيادة المسجلة لكل عيار، حيث سجل عيار 24 زيادة أكبر من عيار 21.

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تفاصيل أسعار العيارات الذهبية الأخرى

سجل جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة نحو 7155 جنيهًا للبيع و7110 جنيهات للشراء، مقابل 7135 جنيهًا للبيع و7090 جنيهًا للشراء أمس الخميس. وبذلك ارتفع سعر عيار 24 بقيمة 20 جنيهًا في البيع و20 جنيهًا في الشراء، ليحقق الزيادة الأكبر بين الأعيرة الأربعة المسجلة اليوم. بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة نحو 5365 جنيهًا للبيع و5330 جنيهًا للشراء، مقارنة بسعر 5355 جنيهًا للبيع و5320 جنيهًا للشراء أمس الخميس.

كما سجل جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة نحو 4175 جنيهًا للبيع و4145 جنيهًا للشراء، مقابل 4165 جنيهًا للبيع و4135 جنيهًا للشراء أمس الخميس. وبلغت الزيادة في عيار 14 بقيمة 10 جنيهات لكل من البيع والشراء، مما يعكس تبايناً واضحاً في حجم الصعود بين مختلف أنواع السبائك الذهبية المتاحة في السوق.

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أسعار الجنيه الذهب والأونصة العالمية

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة نحو 50080 جنيهًا للبيع و49760 جنيهًا للشراء، مقابل 49960 جنيهًا للبيع و49640 جنيهًا للشراء أمس الخميس. وسجل سعر الجنيه الذهب زيادة بنحو 120 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس الخميس، مما يدل على استجابة قوية لهذا المنتج المالي الكبير للتقلبات اليومية.

سجل سعر أونصة الذهب بالجنيه المصري اليوم الجمعة نحو 222525 جنيهًا للبيع و221100 جنيه للشراء، مقابل 221990 جنيهًا للبيع و220570 جنيهًا للشراء أمس الخميس. هذا الارتفاع في الأسعار يؤكد على استمرار زخم السوق الذهبية في مصر خلال هذا الأسبوع، وسط ترقب المتداولين لحركة الأسعار في الأيام القادمة.