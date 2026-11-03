أسعار الذهب في مصر اليوم 3 نوفمبر 2026: استقرار نسبي وتراجع ملحوظ

تشهد أسعار الذهب في مصر استقراراً نسبياً صباح اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، مع تراجع سعر عيار 21 إلى 6160 جنيهًا للبيع، وسط متابعة دقيقة لأثر المتغيرات العالمية على المحليات.

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الصباح المبكر ليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، حالة من الاستقرار النسبي، بينما يواصل المواطنون متابعة تحركات المعدن الأصفر في الأسواق العالمية وتأثيراتها المباشرة على محلات الصاغة المحلية، لا سيما مع استمرار اهتمامهم بالذهب بوصفه وسيلة ادخار رئيسية وأداة للتحوط ضد تقلبات الأسواق المالية.

تفاصيل أسعار الذهب اليوم 3 نوفمبر 2026

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو المعدن الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصرية، نحو 6160 جنيهًا مصريًا للبيع و6120 جنيهًا مصريًا للشراء، وذلك وفق آخر تحديث للأسعار الصادرة في الساعة 3:07 صباحًا من تاريخ اليوم.

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وفيما يتعلق بعيار 24 من الذهب، سجل السعر 7040 جنيهًا مصريًا للبيع مقابل 6995 جنيهًا مصريًا للشراء، بينما جاء سعر عيار 18 عند 5280 جنيهًا مصريًا للبيع و5245 جنيهًا مصريًا للشراء، مما يعكس تدرج الأسعار بناءً على درجة النقاء.

أما بالنسبة للجنيه الذهب، فقد سجل سعره 49280 جنيهًا مصريًا للبيع و48960 جنيهًا مصريًا للشراء، مع الإشارة إلى أن سعر الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار يلعبان دورًا محوريًا في تحديد هذه الأسعار النهائية للمستهلكين.

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تراجع الأسعار مقارنة بأواخر أكتوبر

تكشف حركة الأسعار خلال الفترة الماضية عن تراجع ملحوظ مقارنة بمستويات نهاية شهر أكتوبر الماضي، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 6345 جنيهًا مصريًا في يوم 29 أكتوبر إلى 6160 جنيهًا مصريًا في تعاملات اليوم، بفارق وصل إلى 185 جنيهًا مصريًا للجرام الواحد.

كما شهد الجنيه الذهب تراجعًا في قيمته من 50760 جنيهًا مصريًا إلى 49280 جنيهًا مصريًا، بانخفاض قدره 1480 جنيهًا مصريًا، وفق الأسعار الاسترشادية المعروضة في السوق، مما يؤكد أن سوق الذهب لا يتحرك في اتجاه واحد بل يتأثر بعوامل متعددة ومعقدة.

يعكس هذا التراجع أن السوق المصري يتأثر بشكل مباشر بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، في مقدمتها سعر الأونصة عالميًا، وسعر الدولار الأمريكي، وحجم الطلب المحلي المتغير، مما يتطلب من المتعاملين في السوق مراقبة دقيقة لهذه المؤشرات.

تأثير الدولار وسعر الأونصة على السوق

على مستوى سعر الدولار المرتبط بتسعير الذهب، سجل ما يعرف بدولار الصاغة نحو 55.40 جنيهًا مصريًا، مقابل 55.35 جنيهًا مصريًا وفق السعر المصرفي الوارد في التحديث، وهو فارق محدود يعكس أهمية متابعة سعر الصرف بجانب حركة الأونصة العالمية عند تقييم اتجاه الذهب محليًا.

يُشير هذا التقارب في الأسعار إلى استقرار نسبي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، مما يسهم في تثبيت أسعار الذهب المحلية رغم التقلبات الدولية، ويقلل من حدة المخاوف الناتجة عن فروقات أسعار الصرف الكبيرة بين البنوك والأسواق الموازية.

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توضح هذه المعطيات أن تحركات الذهب في السوق المصري تخضع لثوابت اقتصادية صارمة، حيث يتفاعل السعر المحلي بشكل فوري مع أي تغييرات في سعر الأونصة العالمية، مما يجعل من الضروري للمواطنين فهم هذه العلاقة لتحقيق أفضل قرارات الاستثمار.

نصائح استثمارية ونصاب الزكاة

بالنسبة للراغبين في شراء الذهب بغرض الادخار، يظل الشراء على مراحل وتوزيع السيولة على أكثر من توقيت من الأساليب التي تساعد على تقليل مخاطر الدخول بكامل المبلغ عند مستوى سعري واحد، مما يوفر حماية من تقلبات الأسعار اليومية.

أما من يمتلكون الذهب بالفعل، فينبغي عليهم عدم اتخاذ قرار البيع اعتمادًا على تراجع يومي أو حركة قصيرة الأجل، بل يجب مقارنة سعر الشراء بالتكلفة الفعلية والاحتياج إلى السيولة وتوقعات السوق، لاتخاذ قرار مالي مدروس وصائب.

وبالنسبة للمقبلين على الزواج، يمثل عيار 18 وعيار 21 من الخيارات التي تستحق المقارنة، مع ضرورة حساب المصنعية والدمغة والضريبة وفق الفاتورة النهائية، لأن الأسعار المعلنة للجرام لا تمثل التكلفة الكاملة للمشغولات الذهبية.

بلغت القيمة التقريبية لنصاب زكاة الذهب، وفق معيار 85 جرامًا من عيار 24، نحو 594 ألفًا و575 جنيهًا مصريًا، مما يشكل مرجعًا هامًا لأصحاب الحيازات الكبيرة لحساب مستحقاتهم الشرعية بدقة وفق أحدث الأسعار المتداولة.