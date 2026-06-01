أسعار ومواصفات سيارات رينو اوسترال وسيتروين C4 موديل 2026 في مصر

تعرف على الأسعار والمواصفات التفصيلية للسيارتين الجديدتين رينو اوسترال و سيتروين C4 موديل 2026 المتاحتين في السوق المصري، بما في ذلك الأبعاد، المحرك، الأداء، ومزايا فئات كل منهما.

يشهد سوق ال سيارات المصري录入 مجموعة من الطرازات الجديدة موديل 2026، وذلك استجابة لطلب السوق المحلي نحو سيارات مجهزة بتقنيات متطورة تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة في صناعة ال سيارات .

ضمن هذه الطرازات تبرز سيارات الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستعمالات، وهي فئة لاقت إقبالاً ملحوظاً من المستهلكين مؤخراً. من أبرز الموديلات الجديدة التي وصلت الأسواق المصرية管理模式 تشكيلة رينو اوسترال 2026 وسيتروين C4 2026، حيث تتوفر كل منهما بعدة فئات تلبية لأذواق ومتطلبات مختلفة. بالنسبة لرينو اوسترال 2026، تتميز بأبعاد خارجية مناسبة لفئة الكروس أوفر، بطول 4533 مم، وعرض 1830 مم، وارتفاع 1645 مم، وقاعدة عجلات بطول 2667 مم.

تعتمد على محرك سعة 1300 سي سي توربو يولد قوة 150 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ 250 نيوتن. متر، وعلبة تروس أوتوماتيكية، وخزان وقود بسعة 55 لتراً. أما سيتروين C4 2026 ف的她 موديلاتها بخطوط انسيابية وأبعاد طولها 4360 مم، وعرض 1834 مم، وارتفاع 1520 مم. مزودة بمحرك 1200 سي سي توربو بقوة 155 حصاناً، وتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 8.2 ثوانٍ، وعزم دوران 240 نيوتن.

متر، وعلبة تروس أوتوماتيكية. وتتراوح أسعار رينو اوسترال 2026 بين مليون و400 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و570 ألف جنيه للثانية، ومليون و630 ألف جنيه للثالثة، ومليون و740 ألف جنيه للرابعة، ومليون و770 ألف جنيه للخامسة. بينما تقدم سيتروين C4 2026 بفئة واحدة سعرها مليون و495 ألف جنيه. يعكس هذا التنوع في الموديلات والأسعار استجابة من الشركات لتنشيط السوق المصري وتقديم خيارات متعددة للمشتري بعد فترة من عدم الاستقرار.

يبقى القرار للعميل حسب احتياجاته وميزانيته، مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار قد تتغير وفقاً للعوامل الاقتصادية و disponibilité العملة الصعبة في السوق المحلي





