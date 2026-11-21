تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 في مصر. سعر السبائك والجنيهات الذهبية والعيارات المختلفة مع نصائح الصاغة قبل الشراء.

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 تبايناً في مستويات الأسعار للسبائك الذهبية والجنيهات، حيث يتنافس المواطنون الراغبون في الادخار والاستثمار بين الأوزان المختلفة. تتراوح الخيارات المتاحة بدءاً من السبائك الصغيرة التي تبدأ من ربع جرام، وصولاً إلى الأوزان الكبيرة التي تصل إلى كيلوجرام واحد، مما يسمح بتعدد الاستراتيجيات الاستثمارية حسب الميزانيات.

تفاصيل أسعار السبائك الذهبية اليوم

سجلت أسعار السبائك الذهبية في مصر مستويات متفاوتة خلال تعاملات اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، بناءً على آخر سعر مسجل لجرام الذهب عيار 24. بلغ سعر سبيكة الذهب بوزن 10 جرامات نحو 62 ألفاً و950 جنيهًا، بينما سجلت سبيكة 5 جرامات نحو 31 ألفاً و475 جنيهًا، وفق الأسعار الاسترشادية المعتمدة.

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على مستوى السبائك ذات الأوزان المرتبطة بالأونصة العالمية، سجلت سبيكة نصف أونصة، والتي تبلغ قيمتها 15.552 جرام، نحو 97 ألفاً و900 جنيه. في الوقت ذاته، بلغ سعر سبيكة الأونصة الكاملة، بوزن 31.103 جرام، نحو 195 ألفاً و795 جنيهًا، مما يعكس التدرج في القيمة السوقية للذهب الخام.

فروقات الجنيهات الذهبية عن السبائك

تستهدف خيارات شراء السبائك الذهبية الفئات ذات الميزانيات المحدودة بدءاً من سعر يبدأ بـ 1575 جنيهًا لوزن ربع جرام، بينما يحتاج شراء سبيكة 10 جرامات إلى نحو 62 ألفاً و950 جنيهًا. في المقابل، يسجل الجنيه الذهب 44 ألفاً و40 جنيهًا، وتظل هذه الأسعار استرشادية قبل إضافة المصنعية والدمغة.

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لا يتوقف الاختيار بين السبائك والجنيهات الذهبية فقط على قيمة المبلغ المتاح، بل يرتبط أيضاً بمدة الاحتفاظ بالذهب. تتيح السبائك الصغيرة الدخول إلى سوق الذهب بمبالغ أقل، في حين تمنح الأوزان الكبيرة فرصة لشراء كمية أكبر من المعدن الأصفر في قطعة واحدة، وهو ما يفضلّه المستثمرون الكبار.

تظل الجنيهات الذهبية من الخيارات التي يفضلها بعض المدخرين بسبب سهولة تداولها والسيولة العالية في التعامل عليها، بينما تمثل السبائك اختيارًا مناسباً لمن يستهدف الاحتفاظ بالذهب الخام كقيمة تحفظية. وتختلف أولوية الشراء بناءً على الأهداف الفردية لكل مستثمر في السوق المصري.

نصائح الصاغة قبل إتمام عملية الشراء

ينبغي للمواطنين في مصر عدم الاكتفاء بالسعر المعلن للقطعة الذهبية عند زيارة المحلات، لأن الأسعار الواردة هي أسعار استرشادية ولا تشمل المصنعية أو الدمغة أو هامش ربح التاجر. لذلك، قد تختلف الفاتورة النهائية من محل صاغة إلى آخر بشكل كبير، مما يستدعي المقارنة الدورية بين التجار لحساب التكلفة الحقيقية.

يُوصي الخبراء بالحصول على فاتورة تفصيلية موضح بها الوزن الدقيق والعيار وسعر الجرام وقيمة المصنعية عند شراء الذهب. كما يجب التأكد من ختم السبيكة والتحقق من بيانات الشركة المنتجة، والاستفسار بوضوح عن سياسة إعادة البيع والاسترداد قبل إتمام عملية الشراء لتجنب المخاطر المستقبلية.