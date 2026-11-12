أسعار العملات اليوم 12 نوفمبر 2026.. الدولار يرتفع والدينار الكويتي يتصدر

تفاصيل أسعار العملات في مصر اليوم 12 نوفمبر 2026، ارتفاع الدولار إلى 53.5669 جنيه، واستقرار اليورو، مع تباين حاد في أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري.

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، تحركات متباينة أمام الجنيه المصري في السوق المحلي، حيث سجل الدولار الأمريكي قفزة جديدة ليصبح المؤشر الأبرز في تداولات البنوك اليوم. جاءت هذه الزيادة وسط متابعة مكثفة من قبل المواطنين والمستوردين والمستثمرين، الذين يراقبون عن كثب تأثير هذه التغيرات على تكلفة الاستيراد، وسعر السفر الدولي، وتكاليف التحويلات المالية الخارجية التي تعتمد عليها العديد من الأسر المصرية.

تفاصيل أسعار الدولار الأمريكي واليورو

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي ليسجل نحو 53.5669 جنيه للشراء، محققًا ارتفاعًا نسبيًا بنسبة 0.46% مقارنة بالمداولات السابقة، مما يعكس ضغطًا طلبيًا على العملة الأمريكية. وبالنسبة لسعر الدولار وفق مؤشر البنوك، فقد بلغ 53.55 جنيه، مما يشير إلى استمرار اتجاه العملة الأمريكية نحو الصعود بشكل طفيف لكنه مستمر أمام الجنيه المصري في ظل الظروف الراهنة. أما على صعيد العملات الأوروبية، فقد سجل اليورو الأوروبي نحو 59.6447 جنيه، مسجلًا تراجعًا طفيلياً جدًا بلغت نسبته 0.01%، مما يدل على حالة من الهدوء النسبي في تداولات العملة الموحدة. وفي المقابل، استقر الجنيه الإسترليني البريطاني عند سعر 71.3099 جنيه، دون أن يسجل أي تغيير يُذكر أو تقلبات كبيرة خلال جلسة اليوم.

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الدينار الكويتي يتصدر قائمة العملات العربية

فيما يخص العملات العربية، حافظ الدينار الكويتي على تصدره لقائمة الأعلى قيمة أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعره نحو 172.1728 جنيه، مما يؤكد سيادته كمعيار استقرار وقيمة في السوق المحلي. تأتي هذه النتائج في وقت تبحث فيه العديد من الأسر التي تعتمد على التحويلات المالية من الخارج عن أفضل القنوات لتنفيذ عمليات الصرف بأقل تكاليف، وسط تباين في الأسعار بين المصارف المختلفة.

من الجدير بالذكر أن تحركات أسعار العملات الأخرى، بما في ذلك الدرهم الإماراتي، تشهد متابعة دقيقة من قبل متخذي القرار المالي، حيث تعكس هذه الأسعار انعكاسات مباشرة للظروف الإقليمية والدولية التي تؤثر على تدفقات رأس المال وأسعار الصرف الأساسية في البنوك المصرية.

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آثار الأسعار على المستوردين والمسافرين

تُعد تحركات أسعار العملات الأجنبية مؤشرًا حيويًا وأساسيًا للمواطنين، لا سيما الفئات التي تسافر للخارج بشكل متكرر، أو الأسر التي تعتمد بشكل كلي على التحويلات المالية الواردة من الخارج لسد احتياجاتها المعيشية اليومية. كما أن المستوردين والشركات التي تسدد التزاماتها المالية بالدولار أو العملات الأخرى يرون في هذه الأسعار عاملًا حاسمًا في حسابات التكلفة والأرباح المحتملة للسلع المستوردة.

من المتوقع أن ينعكس ارتفاع سعر الدولار مباشرة على تكلفة بعض السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج الصناعية، وذلك يتوقف بشكل أساسي على طبيعة السلعة المستوردة، وتوقيت عملية الاستيراد الفعلية، بالإضافة إلى تكاليف الشحن والتعاقدات المبرمة مسبقاً بين الشركات والمستوردين.

نصائح هامة قبل عمليات الصرف

يُوصي خبراء ماليون بعدم الاكتفاء بالمتابعة الإعلامية لأسعار الصرف فقط، بل يجب مراجعة أسعار الشراء والبيع المعلنة رسميًا داخل الفروع البنكية المختلفة قبل إتمام أي عملية شراء أو بيع للعملات الأجنبية. هذا لأن الأسعار الاسترشادية المنشورة قد تختلف فعليًا عن أسعار التنفيذ التي تقدمها البنوك للمواطنين في لحظة التحويل، نظرًا للظروف السيولة اليومية.

كما تختلف قيمة العملة وسعر الصرف من بنك إلى آخر بناءً على هيكلية العرض والطلب الداخلية لكل مصرف، مما يستدعي من المستفيد أو المستورد مقارنة العروض المتاحة. تظل المتابعة الدقيقة لتحركات الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والعملات العربية الأخرى، أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات مالية دقيقة وعادلة، سواء لأغراض السفر الشخصي، أو إجراء تحويلات مالية، أو تدبير احتياجات الاستيراد التجاري.