تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 23 نوفمبر، حيث تخطت سبيكة 10 جرامات الـ63 ألف جنيه، وسجل كيلو الذهب نحو 6.365 مليون جنيه، مع توضيح هامش المصنعية.

واصلت أسعار الذهب في مصر مسارها التصاعدي مع بداية الأسبوع الجديد، حيث سجلت ال سبائك الذهب ية مستويات قياسية جديدة دفعت مدخرين جدد للانخراط في السوق. وتزامن هذا الارتفاع مع تزايد الوعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على قيمة المدخرات من خلال استثمارات مادية ملموسة، مما دفع الطلب على السبائك بأنواعها المختلفة سواء للاحتفاظ طويل الأمد أو للتداول اليومي. وقد استقرت الأسعار اليومية الاثنين 23 نوفمبر على مستويات مرتفعة غير مسبوقة مقارنة بالأيام السابقة، مما يجعل المتابعة الدقيقة للأسعار أمراً حيوياً لكل من يخطط لإجراء عمليات شراء أو بيع.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بشكل ملحوظ، حيث انعكس هذا الارتفاع في تكاليف السبائك بأوزانها المختلفة، لتسجل سبيكة الـ5 جرامات نحو 31 ألفاً و825 جنيهاً، بينما قفز سعر سبيكة الـ10 جرامات لتتجاوز حاجز الـ63 ألفاً وصولاً إلى 63 ألفاً و650 جنيهاً. وواصلت الأسعار ارتفاعها مع زيادة الوزن، حيث سجلت سبيكة الـ20 جراماً نحو 127 ألفاً و300 جنيه، مما يجعلها خياراً متوسط المدى للمدخرين الذين يبحثون عن توازن بين حجم الاستثمار ومروسيته في السوق المحلي.

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تفاصيل أسعار السبائك الكبيرة

فيما يتعلق بالأوزان الثقيلة التي تعتبر الملاذ الآمن للكبار من المستثمرين، سجلت سبيكة الـ50 جراماً نحو 318 ألفاً و250 جنيهاً، بينما بلغ سعر سبيكة الـ100 جرام نحو 636 ألفاً و500 جنيه. ووصل سعر سبيكة ربع الكيلو جرام إلى مليون و591 ألفاً و250 جنيهاً، لتتصدر سبيكة النصف كيلو الجرام قائمة الأعلى ثمناً بين القطع الصغيرة بـ3 ملايين و182 ألفاً و500 جنيه. ويأتي هذا التسعير استناداً إلى الأسعار الاسترشادية الرسمية المعتمدة على أساس سعر جرام الذهب عيار 24 في وقتها.

ولم تغفل الأسواق عن الفئات ذات الميزانيات المحدودة، حيث تتيح الدقة في الصياغة خيارات مرنة للمبتدئين، فسجلت سبيكة ربع الجرام نحو 1590 جنيهاً، ونصف الجرام بـ3185 جنيهاً. وفي المقابل، وصل سعر سبيكة الجرام الواحد إلى 6365 جنيهاً، بينما سجلت سبيكة الـ2.5 جرام نحو 15 ألفاً و915 جنيهاً، مما يفتح الباب أمام فئات عريضة من الشعب للمشاركة في استثمارات الذهب دون الحاجة لرأس مال ضخم، مع مراعاة أن هذه الأسعار تعكس قيمة المعدن فحسب.

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أسعار الجنيهات الذهبية

في قطاع العملات الذهبية التقليدية، حافظ الجنيه الذهب على هيمنته كوسيلة ادخار شائعة، حيث سجل الجنيه الكامل وزن 8 جرامات من عيار 21 نحو 44 ألفاً و560 جنيهاً. وانقسم هذا السعر إلى نصف الجنيه الذي سجل 22 ألفاً و280 جنيهاً، بينما بلغ سعر ربع الجنيه 11 ألفاً و140 جنيهاً. وتعتبر هذه الأوزان الأكثر تداولاً بين الناس للأغراض الاجتماعية والاستثمارية الصغيرة، وتتأثر أسعارها بشكل مباشر بتقلبات سعر العيار 21 الذي يشكل العمود الفقري للسوق المحلي.

تحذيرات من مصاريف إضافية

يجب على المشترين الانتباه الدقيق إلى أن الأسعار المعلنة هي أسعار استرشادية للمادة الخام ولا تشمل بالضرورة تكاليف المصنعية أو دمغة الصائغ أو هامش ربح التاجر. وتتفاوت التكلفة النهائية للمشترى بشكل كبير باختلاف الشركة المنتجة للسبيكة ومكان الشراء الجغرافي، مما يستدعي المقارنة بين أكثر من متجر قبل الإقدام على عملية الشراء. كما ينصح الخبراء بالحصول على فاتورة رسمية توضح بدقة الوزن والعيار والسعر الأساسي والمصنعية المفروضة، لضمان حقوق المستهلك في حال وجود أي نزاع مستقبلي.

أما بالنسبة لخيارات الخروج من الاستثمار، فينبغي الاستفسار مسبقاً عن سياسة إعادة البيع وقيمة استرداد المصنعية أو الخصومات المطبقة عند بيع السبيكة للعودة للنقد. وتظل المفاضلة بين الأوزان المختلفة مرتبطة بقيمة المبلغ المتاح لدى الفرد ومدة الاحتفاظ بالذهب، وليس بسعر الشراء وحده، إذ تمثل سهولة إعادة البيع وتكاليف التداول عنصرين أساسيين في حساب العائد الفعلي من الادخار في الذهب، وليس مجرد قيمة المعدن الخام.