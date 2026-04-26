أسعار اللحوم الحمراء في مصر قبل عيد الأضحى: استقرار مع تفاوت في الأسعار

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يترقب المواطنون في مصر أسعار اللحوم الحمراء بشغف، وذلك للاستعداد لشراء احتياجاتهم خلال أيام العيد. شهدت أسعار اللحوم استقرارًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مما أثار بعض التفاؤل لدى المستهلكين.

ومع ذلك، لا يزال هناك تفاوت كبير في الأسعار بين الأسواق الحرة والمنافذ الحكومية، مما يتطلب من المستهلكين البحث عن الخيارات الأنسب لميزانيتهم. تفصيلاً، سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير في الأسواق الحرة حوالي 379 جنيهًا مصريًا، بينما ارتفع سعر الكندوز العادي إلى 449 جنيهًا للكيلو. أما اللحم البتلو فقد بلغ سعره 497 جنيهًا للكيلو، واللحم الضأن تراوح حول 477 جنيهًا للكيلو.

وبالنسبة للحوم الأخرى، فقد سجل سعر الكبدة البلدي ما بين 350 و400 جنيه للكيلو، بينما تراوح سعر اللحم الجملي بين 350 و370 جنيهًا. كما وصل سعر كيلو عِرق الفلتو إلى 420 جنيهًا، وتراوح سعر اللحم المفروم البلدي بين 330 و460 جنيهًا حسب الجودة ونسبة الدهون. أما في منافذ البيع التابعة للّحوم الوطنية، فقد سجل سعر كيلو اللحم البقري 280 جنيهًا، ووش الفخذة 300 جنيه، والموزة 295 جنيهًا.

وفي منافذ وزارة الزراعة، كانت الأسعار أقل نسبيًا، حيث سجل كيلو اللحم الكندوز 350 جنيهًا، واللحم الضأن 350 جنيهًا، والكبدة حوالي 250 جنيهًا للكيلو. تعكس هذه الأسعار حالة من التباين في سوق اللحوم، حيث يعتمد المستهلكون بشكل كبير على المنافذ المدعومة من قبل الحكومة كخيار لتخفيف الأعباء المالية في ظل ارتفاع الأسعار في السوق الحر.

وقد أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة، أن ملف توفير اللحوم يشهد حالة من الاستقرار بفضل تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التموين التي تقوم بدور كبير في تنظيم عمليات الاستيراد وتأمين احتياجات السوق. وأضاف أن استيراد اللحوم يتم وفق منظومة واضحة واتفاقيات مرحلية تضمن انتظام التوريد، مما ساهم في توافر اللحوم بكميات كافية دون وجود أي أزمات.

كما أشار إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، حيث وصلت النسبة إلى حوالي 60%، مع وجود خطة طموحة لزيادتها خلال الفترة المقبلة من خلال التوسع في زراعة الأعلاف الخضراء وإدخال محاصيل عالية الإنتاجية. إن جهود الدولة المستمرة تهدف إلى ضمان توفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك





