أسعار البنزين قد تكون بلغت ذروتها.. وواشنطن تهدد طهران

وزير الطاقة الأمريكي يعتقد أن أسعار البنزين ستنخفض مع انتهاء الصراع مع إيران، بينما ترامب يهدد بتدمير البنية التحتية الإيرانية في حال عدم قبولها اتفاقاً جديداً.

أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، الأحد، اعتقاده بأن أسعار البنزين قد تكون بلغت ذروتها بالفعل، ولكنه توقع أن تظل أعلى من ثلاثة دولارات للجالون حتى العام المقبل.

وقد شهدت أسعار البنزين ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة للحرب الدائرة مع إيران، الأمر الذي خلق ظروفاً سياسية غير مواتية للرئيس دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، حيث يسعى حزبه الجمهوري للحفاظ على أغلبيته الضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وأشار رايت إلى احتمال انخفاض سعر البنزين إلى ما دون ثلاثة دولارات للجالون في وقت لاحق من العام الحالي، أو ربما تأجيل ذلك حتى العام المقبل. ومع ذلك، فقد بلغت الأسعار على الأرجح ذروتها وستبدأ بالانخفاض بالتأكيد؛ فمع انتهاء هذا الصراع، ستشهدون انخفاضاً في الأسعار.

وقد قدم مسؤولون في إدارة ترامب آراء متباينة بشأن حركة أسعار البنزين. فتوقع وزير الخزانة سكوت بيسنت الأسبوع الماضي انخفاض أسعار البنزين إلى نحو ثلاثة دولارات للجالون هذا الصيف، بينما وضع رايت اليوم الأحد إطاراً زمنياً أطول للوصول إلى هذا السعر. لكن جميعهم اتفقوا على أن أسعار البنزين ستنخفض في نهاية المطاف بمجرد انتهاء الحرب مع إيران.

وقال رايت: سعر أقل من ثلاثة دولارات للجالون سيشكل تحولاً هائلاً فيما يتعلق بتبعاته على التضخم... سنعود لهذا المستوى مرة أخرى بكل تأكيد.

ووفقاً لتقديرات رابطة السيارات الأمريكية (إيه.إيه.إيه)، بلغ متوسط سعر جالون البنزين العادي 4.05 دولار يوم الأحد، مقارنة بـ 3.16 دولار قبل عام.

وقد أدى تأثير الحرب على إمدادات النفط إلى تحذيرات من شركات الطيران بشأن احتمال حدوث نقص في وقود الطائرات. وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي، الأحد، إن وقود الطائرات سيصبح أكثر وفرة مع انحسار الصراع مع إيران.

وأوضح: نعم، سيكون هناك اضطراب طفيف، نأمل أن يكون لفترة قصيرة، ولكن على المدى البعيد، سيصبح السفر أرخص للأمريكيين بسبب انخفاض أسعار وقود الطائرات.

وعلى صعيد متصل، اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، إلا أن ترامب اتهم إيران اليوم الأحد بانتهاكه بعد هجمات على سفن في مضيق هرمز في مطلع الأسبوع.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن مسؤولين أمريكيين سيصلون إلى باكستان غداً الاثنين لإجراء محادثات. وقال ترامب: نطرح اتفاقاً عادلاً ومعقولاً للغاية وآمل أن يقبلوه، لأنهم إذا لم يفعلوا فستدمر الولايات المتحدة كل محطة كهرباء وكل جسر في إيران، مكرراً تهديداً أطلقه قبل وقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، صرح المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة بأن جميع الخيارات مطروحة ضد إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة لديها القدرة على تدمير بنيتها التحتية بسهولة.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من التأثير الاقتصادي للحرب على أسعار الطاقة العالمية، حيث تتجه الأنظار نحو نتائج المفاوضات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران. وتعتبر التصريحات الأمريكية بشأن أسعار البنزين محاولة لطمأنة المستهلكين الأمريكيين والتخفيف من وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة مع اقتراب موسم العطلات والانتخابات النصفية. إن العلاقة المعقدة بين الصراعات الجيوسياسية وأسعار النفط تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، وتجعل من توقعات أسعار الطاقة مهمة صعبة ومليئة بالتحديات.

في الوقت نفسه، تسلط التهديدات المتبادلة بين البلدين الضوء على الطبيعة المتأزمة للعلاقات الدولية، وتؤكد على أن الحلول الدبلوماسية تظل الخيار الأفضل لتجنب التصعيد الذي قد تكون له عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي والعالمي. إن التكهنات بشأن مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، وتأثيرها على سوق الطاقة، ستظل محور اهتمام الخبراء وصناع القرار على حد سواء خلال الفترة القادمة، حيث يترقب الجميع الخطوات التالية التي ستتخذها الأطراف المعنية.





