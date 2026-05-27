أسعار الدولار تهبط متبوعة بإجازة عيد الأضحى في البنوك المصرية 2026

تغطية مفصلة لآخر أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال أول أيام عيد الأضحى 2026، مع تحليل تأثير تعطيل البنوك المركزي على السوق.

تشهد الأسواق المالية المصرية تغيرات ملحوظة في أسعار صرف ال دولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك 2026، وفقاً لآخر التحديثات الصادرة عن البنوك العاملة في السوق المصري.

ويسجل سعر الدولار تراجعاً ملحوظاً مقابل الجنيه في معظم البنوك، حيث بلغ أعلى سعر للشراء 52.29 جنيه في بنك أبوظبي الإسلامي، في حين بلغ أقل سعر للشراء 52.13 جنيه في بنكي الإسكندرية وبنك الإمارات دبي الوطني. وتظهر البيانات استقراراً نسبياً في أسعار البيع حيث تراوحت بين 52.23 جنيه و52.39 جنيه.

كما أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في جميع الفروع البنكية على مستوى الجمهورية من يوم الثلاثاء الماضي حتى يوم الأحد 31 مايو 2026، على أن يستأنف العمل صباح يوم الاثنين 1 يونيو 2026، بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك. ويؤثر التعطيل البنكي على إمكانية الحصول على تحديثات فورية للأسعار، مما يجعل متابعة التغيرات عبر القنوات الإلكترونية للبنوك والمنصات المالية أمراً ضرورياً للمتعاملين.

ويمكن للمتابع ملاحظة أن أسعار الدولار في البنوك الإسلامية مثل بنك فيصل الإسلامي وبنك أبوظبي الإسلامي كانت ضمن Moranى النطاقات الأدنى، حيث بلغ 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع في الأول، و52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع في الثاني. بينما سجلت بنوك مثل التجاري الدولي CIB وأبوظبي التجاري وHSBC أسعاراً عند 52.18 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع. أما في البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي وغيرها، فقد استقر السعر عند 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

ويظهر أن السوق يشهد حالة من المراقبة والترقب من قبل المستثمرين والمتعاملين، خاصة أن فترة الأعياد تشهد عادة تقلبات في الطلب على العملات الأجنبية، مما ينعكس على حركة الأسعار. ويبقىinquilter متابعة التطورات الجديدة بعد العطلة البنكية، حيث من المتوقع أن تعود الحياة الطبيعية للقطاع المصرفي مع استئناف العمل رسمياً يوم الاثنين 1 يونيو 2026، مع إمكانية إجراء تعديلات على الأسعار استجابة للعوامل الاقتصادية المحلية والعالمية.

وتعكس هذه التغيرات تأثير مجموعة من العوامل包括 سعر الصرف العالمي للدولار، والطلب المحلي، والتدفقات النقدية، وامكانات البنك المركزي في إدارة السيولة، إضافة إلى التوقعات الاقتصادية فترة الأعياد وأثرها على حركة رؤوس الأموال. وبدون شك، يبقى الجنيه المصري تحت الضغط بسبب اختلال التوازن بين العرض والطلب، رغم محاولات البنك المركزي تثبيت السوق عبر أدوات مختلفة.

ويجب على المتعاملين مراجعة الأسعار مباشرة عبر مواقع البنوك وخدماتها الإلكترونية قبل إجراء أي عملية، لضمان الحصول على أحدث البيانات، خاصة أن الأسعار قابلة للتعديل في أي لحظة





