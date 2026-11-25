انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026 عقب رفع التضخم الأمريكي، مع تسجيل عيار 21 نحو 5510 جنيهًا وعيار 24 بنحو 6297 جنيهًا.

شهدت السوق ال مصر ية تراجُعًا ملحوظًا في أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء 25 نوفمبر 2026 ، وهو ما يعكس التأثر المباشر بالتقلبات العالمية في قطاع المعادن الثمينة. جاء هذا الهبوط الحاد نتيجة انخفاض كبير في سعر الأونصة الذهب ية على المستوى الدولي، حيث هبط السعر إلى 3483 دولارًا أمريكيًا. وقد حدث هذا الانخفاض العالمي عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية حديثة تشير إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي ليصل إلى 3.8% خلال شهر أكتوبر الماضي. وعلى الصعيد المحلي، واصلت أسعار المعدن الأصفر مسارها الهابط في التعاملات اليومية، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في الجرامات المختلفة المتاحة في المحلات.

تفاصيل أسعار الذهب في السوق المصرية

وفيما يتعلق بالتفاصيل الدقيقة للأسعار، سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6297 جنيهًا مصريًا في نهاية التعاملات. وفي المقابل، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا وشيوعًا في التداولات اليومية داخل مصر، نحو 5510 جنيهات مصريًا. كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 ليسجل 3693 جنيهًا مصريًا، مما يعكس التراجع الشامل الذي أصاب جميع مقاسات السبائك والمجوهرات المتاحة في السوق المحلية.

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البيانات الأمريكية ودورها في السوق

أظهرت البيانات الأولية التي تم إصدارها يوم الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة الأمريكية. ويُعد هذا المؤشر المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم بشكل دقيق. وسجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر، مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت عند 3.6%، بعد مراجعتها إلى 3.7%. كما سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.1%، دون التوقعات التي أشارت إلى 3.2%، بينما زاد على أساس شهري بنسبة 0.3% بما يتماشى مع التوقعات.

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آثار الارتفاع التضخمي على المستهلكين

يعتبر ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي مؤشرًا مهمًا على استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، مما يؤثر بدوره على سياسات الفائدة والأسواق العالمية. هذا الارتفاع في التضخم الأمريكي يساهم في تعزيز قيمة الدولار وتقليل السيولة المتاحة في أسواق الذهب، مما يضغط على الأسعار المحلية في الدول المستوردة مثل مصر. يتوقع المستثمرون والمتابعون للشؤون الاقتصادية أن يستمر هذا التوجّه في التأثير على قرارات البنوك المركزية والتعاملات الدولية في الفترة المقبلة.