أسعار الذهب في مصر تتراجع رغم الارتفاع العالمي.. والجنيه المصري يقود الاستقرار

شهد سوق الذهب المصري انخفاضًا في الأسعار، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 7030 جنيهًا، متأثرًا بقوة الجنيه المصري أمام الدولار، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميًا إلى 4833 دولارًا للأوقية. واستعرضت الأخبار تفاصيل الأسعار لجميع الأعيرة وسعر الجنيه الذهب.

شهد سوق الذهب المصري حالة من الاستقرار النسبي والتراجعات الملحوظة في الآونة الأخيرة، على الرغم من الارتفاعات التي سجلتها أسعار الذهب عالميًا. ويعود هذا التباين في الأداء بشكل أساسي إلى قوة الجنيه المصري وصعوده أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، وهو ما طغى على التأثيرات الإيجابية التي كان من المتوقع أن يحدثها الارتفاع العالمي.

وقد أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن السوق المصري قد وصل إلى مرحلة من التوازن في التسعير نتيجة تضافر عدة عوامل متداخلة. فمن جهة، حصل الذهب العالمي على دفعة قوية من الانخفاض الذي شهده سعر صرف الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى التحسن النسبي في الأوضاع الجيوسياسية على الساحة الدولية، مما عادة ما يدفع المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة كالذهب. إلا أن هذه العوامل الداعمة للأسعار عالميًا لم تنعكس بشكل كامل ومباشر على السوق المحلي، نظرًا للتطورات الإيجابية التي شهدها أداء العملة المصرية.

ويظهر هذا التأثير بوضوح في الانخفاض الذي سجله سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر رواجًا بين المصريين، حيث تراجع بمتوسط 130 جنيهًا، ليتحرك سعر الجرام من مستوى 7160 جنيهًا إلى 7030 جنيهًا في الوقت الحالي، وذلك باستثناء تكلفة المصنعية التي تتراوح عادة بين 3% و 8% من سعر الجرام، مما يضيف إلى القيمة الإجمالية للمشغولات الذهبية. تجدر الإشارة إلى أن سعر الذهب في البورصة العالمية قد شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل سعر الأوقية إلى 4833 دولارًا، وهو ما يعكس جاذبية المعدن الأصفر كمخزن للقيمة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

وفي هذا السياق، يسعى موقع صدى البلد الإخباري إلى تقديم تغطية شاملة ومحدثة لأسعار الذهب في مصر، حيث تم رصد الأسعار اليوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026، وذلك على مستوى جميع الأعيرة الذهبية المتداولة في السوق، بما في ذلك عيارات 18 و 24، بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب. يأتي هذا التحديث في ظل ما تشهده الأسواق من تحولات، ومنها ما أعلنت عنه بعض المصادر بخروجها من حالة الحرب، مما أدى إلى صعود ملحوظ للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنسبة تجاوزت 2% في البنوك، وهي إشارة قوية على تعافي الاقتصاد المحلي وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية. وبالمقارنة مع الأسعار العالمية، فإن سعر الذهب عالميًا الآن يسجل 4833 دولارًا للأوقية.

أما محليًا، فإن سعر جرام الذهب عيار 18، الذي يعد خيارًا اقتصاديًا لدى البعض، فقد سجل اليوم 6026 جنيهًا للشراء. وفيما يتعلق بعيار 21 الأكثر انتشارًا، فقد وصل سعر الجرام فيه إلى 7030 جنيهًا قبل إضافة المصنعية. أما عيار 24، والذي يمثل أعلى درجة نقاء وسعرًا، فقد سجل 8034 جنيهًا. ولم يقتصر الانخفاض على أسعار الجرامات، بل شمل أيضًا سعر الجنيه الذهب، حيث هبط سعره بقيمة 1040 جنيهًا، مسجلاً 56240 جنيهًا، بعد أن كان قد بلغ 57280 جنيهًا.

هذه التحركات تشير إلى ديناميكية السوق المحلي وتأثره بالعوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية على حد سواء، مما يجعل متابعة هذه التطورات أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء. إن التوازن الذي تشهده أسعار الذهب المحلية، رغم الارتفاعات العالمية، يعكس قوة الجنيه المصري وقدرته على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتزايد الثقة في العملة الوطنية.

كما أن هذا التطور يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة للمواطنين الذين يسعون للحفاظ على قيمة مدخراتهم وتحقيق عوائد مجدية، من خلال الاستثمار في الذهب الذي يظل ملاذًا آمنًا حتى في ظل التقلبات الاقتصادية. إن التوقيت الحالي قد يكون مناسبًا للراغبين في اقتناء الذهب، حيث توفر الأسعار الحالية فرصة للشراء بأسعار معقولة نسبيًا مقارنة بالارتفاعات التي قد تشهدها الأسواق في المستقبل. ويؤكد خبراء الاقتصاد على أهمية متابعة هذه التغيرات باستمرار، وفهم العوامل المؤثرة فيها، لاتخاذ قرارات استثمارية رشيدة تستند إلى معلومات دقيقة وتحليلات معمقة، مما يضمن تحقيق أفضل النتائج الممكنة.





