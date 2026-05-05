أسعار المونوريل وتعديلات قانون الأسرة.. تفاصيل جديدة في البرلمان

كشف مصدر مسؤول لـ«الشروق» عن خطط لتقديم أسعار مختلفة لمشروع المونوريل شرق النيل، مع توفير اشتراكات مخفضة للمواطنين. وأشار المصدر إلى إمكانية تشغيل المونوريل مجاناً لمدة ثلاثة أيام كجزء من حملة ترويجية.

يأتي هذا في ظل مناقشات واسعة حول الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على المواطنين. من جهته، صرح النائب مصطفى بكري بأن رواتب الموظفين قد ارتفعت بنسبة 550% بينما ارتفعت المعاشات بنسبة 80%، معتبراً أن هناك خللاً وتجاهلاً لتداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية. وأكد بكري على ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن المواطنين. النائبة سولاف درويش، بدورتها، أكدت على أن تعديل قانون المعاشات يراعي نسب التضخم ويضمن آلية استثمار آمنة للأموال، مشيرة إلى أهمية حماية حقوق المتقاعدين وتوفير حياة كريمة لهم.

وفي سياق منفصل، تناولت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة. وأوضحت الشريف أن القانون يهدف إلى إنصاف الطفل من خلال مواد جديدة ومحترمة، أبرزها إقرار حق الأجداد والجدات في رؤية الأحفاد. وأشارت إلى أن القانون يتضمن أيضاً حق المحكمة في نقل الحضانة مؤقتاً في حال امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر، مع التأكيد على ضرورة دراسة هذه المادة بعناية لضمان مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.

وعبرت الشريف عن اعتراضها على مادة تسمح للزوجة بفسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر، متسائلة عن سبب اقتصار هذا الحق على الزوجة دون الزوج. وأكدت على ضرورة المساواة بين الطرفين في هذا الحق، مع اشتراط تقديم ما يثبت وجود خلافات جوهرية قبل الزواج لتجنب استغلال هذا الحق. كما أعربت عن استيائها من نص القانون الذي ينص على عدم تنفيذ حكم الرؤية جبراً، متسائلة عن جدوى إصدار حكم رؤية إذا لم يكن قابلاً للتنفيذ.

وطالبت بتحديد معايير واضحة لمعاقبة الطرف الممتنع عن إحضار الطفل للرؤية. وشددت النائبة الشريف على رفضها القاطع لربط دفع النفقة بحق الرؤية، مؤكدة أن حق الطفل في النفقة مستقل عن حق الأب في رؤية طفله. واقترحت بدلاً من المنع الكلي للرؤية في حال عدم دفع النفقة، اللجوء إلى إجراءات تدريجية مثل منع الخدمات الحكومية أو الحرمان من الاستضافة.

وأشارت إلى أن التجربة العملية أثبتت فشل انتقال حضانة الطفل من الأم إلى أم الأم، مؤكدة أن الأب هو الأكثر عطاءً وحناناً على أطفاله. وأكدت أن القانون لم يناقش بعد بشكل تفصيلي داخل اللجان البرلمانية، معربة عن دعمها لإبلاغ الزوجة بزواج زوجها الآخر وتحميل الرجل مسؤولية إثبات الزواج الثاني، بينما اعتبرت فكرة الموافقة الكتابية على الزواج الثاني «غير معقولة».

يذكر أن المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروعات قوانين الأسرة المقدمة من الحكومة إلى لجنة مشتركة من عدة لجان برلمانية لدراستها وتقديم تقرير بشأنه





