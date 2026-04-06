أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 6 أبريل 2026: تحديثات البنوك

نستعرض آخر تحديثات أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الاثنين 6 أبريل 2026، مع تحليل لاتجاهات السوق وتقديم متوسط الأسعار.

يقدم موقع صدى البلد نظرة تفصيلية على حركات بيع وشراء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2026 في عدد من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وذلك بناءً على آخر التحديثات المتوفرة. شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعات طفيفة خلال مستهل التعاملات الصباحية، مما يعكس تحركات السوق وتأثير العوامل ال اقتصاد ية المختلفة على قيمة العملتين.

يعتبر هذا التقرير بمثابة دليل إرشادي للمهتمين بسوق الصرف الأجنبي في مصر، حيث يوفر معلومات دقيقة ومحدثة عن أسعار الدولار في البنوك المختلفة، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة. تعكس هذه التحركات الدقيقة في أسعار الصرف التغيرات المستمرة في العرض والطلب على الدولار، بالإضافة إلى تأثير القرارات الاقتصادية المحلية والعالمية على قيمة الجنيه المصري. \بإلقاء نظرة على تفاصيل الأسعار، نجد أن سعر الدولار الأمريكي قد ارتفع في عدد من البنوك المصرية. في مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار 54.47 جنيهًا للشراء و54.57 جنيهًا للبيع. في بنك بيت التمويل الكويتي، بلغ سعر الدولار 54.45 جنيهًا للشراء و54.55 جنيهًا للبيع. أما في بنك كريدي أجريكول، فقد وصل سعر الدولار إلى 54.44 جنيهًا للشراء و54.54 جنيهًا للبيع. وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، سجل سعر الدولار نفس السعر، حيث بلغ 54.44 جنيهًا للشراء و54.54 جنيهًا للبيع. بينما في المصرف المتحد، ارتفع سعر الدولار إلى 54.42 جنيهًا للشراء و54.52 جنيهًا للبيع. وبالمثل، في بنكي مصر والأهلي، سجل سعر الدولار نفس الأرقام، حيث بلغ 54.42 جنيهًا للشراء و54.52 جنيهًا للبيع. وفي بنك العربي الأفريقي، وصل سعر الدولار إلى 54.42 جنيهًا للشراء و54.52 جنيهًا للبيع. وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الدولار 54.42 جنيهًا للشراء و54.52 جنيهًا للبيع. أما في بنك أبوظبي التجاري، فقد سجل سعر الدولار 54.40 جنيهًا للشراء و54.50 جنيهًا للبيع. بينما استقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند 54.40 جنيهًا للشراء و54.50 جنيهًا للبيع. وأظهرت البيانات أيضًا أن سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني قد بلغ 54.32 جنيهًا للشراء و54.42 جنيهًا للبيع. \بالإضافة إلى ذلك، أعلن البنك المركزي المصري عن سعر الدولار الرسمي اليوم، حيث سجل 54.43 جنيهًا للشراء و54.57 جنيهًا للبيع. ويبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين حوالي 54.47 جنيهًا. هذه الأرقام تعكس التغيرات المستمرة في سوق الصرف وتأثيرها على الاقتصاد المصري. من الجدير بالذكر أن أسعار الصرف تتأثر بعوامل متعددة، بما في ذلك التغيرات في أسعار الفائدة، والتضخم، والوضع الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى العرض والطلب على الدولار في السوق المحلية. يواصل موقع صدى البلد متابعة هذه التطورات وتقديم تحديثات مستمرة للقراء حول أسعار الصرف وأخبار الاقتصاد المصري





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

الدولار الجنيه المصري أسعار الصرف البنوك سوق الصرف

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

اقرأ أكثر »

اقرأ أكثر »

اقرأ أكثر »

اقرأ أكثر »

اقرأ أكثر »

اقرأ أكثر »