أسعار السجائر الجديدة في مصر: ميريت بـ 121 جنيهًا ومارلبورو كرافتد بـ 79 جنيهًا

أعلنت شركة كبرى لتصنيع السجائر والتبغ في مصر قائمة أسعار رسمية جديدة للسجائر التقليدية ومنتجات التبغ المسخن، مع رمز استجابة سريع يتيح للمستهلك التحقق من السعر.

أعلنت إحدى الشركات الكبرى المصنعة للسجائر والتبغ في مصر قائمة أسعار رسمية جديدة تشمل جميع منتجاتها من التبغ المسخن والسجائر التقليدية بمختلف أنواعها، وقد دخلت هذه الأسعار حيز التنفيذ في الأسواق ال مصر ية. وتغطي القائمة علامات تجارية معروفة من السجائر التقليدية، إلى جانب لفائف التبغ المسخن.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الشركة على تلبية احتياجات المستهلكين البالغين، ودعم التحول نحو بدائل التبغ الحديثة، بحسب ما أوردته المعلومات المتاحة عن الإعلان.

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أسعار ميريت ومارلبورو كرافتد وتيريا وهيتس

حددت القائمة الجديدة سعر سجائر ميريت (Merit) بأنواعها عند 121 جنيهًا للعبوة، بينما بلغ سعر سجائر مارلبورو كرافتد (Marlboro Crafted) بأنواعها 79 جنيهًا للعبوة.

أما في فئة التبغ المسخن، فقد حددت الشركة سعر عبوة تيريا (TEREA) بأنواعها بـ 88 جنيهًا للعبوة، في حين بلغ سعر عبوة هيتس (HEETS) بأنواعها 69 جنيهًا للعبوة.

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وتشمل هذه الأسعار كل الأنواع المندرجة تحت كل علامة تجارية، وفق ما ورد في قائمة الشركة الرسمية، ما يعني أن المستهلك يمكنه مقارنة الأسعار بين السجائر التقليدية ومنتجات التبغ المسخن بسهولة.

رمز الاستجابة السريع للتحقق من السعر الرسمي

تعتمد الشركة على رمز الاستجابة السريع QR Code المطبوع على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن للإعلان عن الأسعار الرسمية بشفافية كاملة. ويمكن للمستهلك عبر هذا الرمز الاطلاع على السعر المعتمد للمنتج الذي يشتريه.

ووفقًا للمعلومات الواردة في المصدر، يُطبق نظام رمز الاستجابة السريع منذ عام 2022، وهدفه الأساسي تسهيل معرفة السعر الرسمي ومنع التلاعب في الأسعار عند البيع.

ويتيح هذا الإجراء للمستهلك مقارنة السعر المطبوع على العبوة بالسعر المعلن رسميًا، وهو ما يقلل من فرص البيع بأسعار تتجاوز القائمة المعتمدة.

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موقف الشركة وأثر الأسعار على المستهلكين

أكدت الشركة أن الهدف من إعلان القائمة الجديدة هو تلبية احتياجات المستهلكين البالغين، مع دعم التحول نحو بدائل التبغ الحديثة مثل لفائف التبغ المسخن، وذلك وفق نص الإعلان الصادر عنها.

ويرى المتابعون أن تحديد أسعار واضحة لكل علامة تجارية يساعد المستهلك على اتخاذ قراره الشرائي بمعرفة التكلفة مسبقًا، خاصة مع وجود فارق سعري واضح بين العلامات المختلفة، إذ يبلغ سعر ميريت 121 جنيهًا مقابل 69 جنيهًا لعبوة هيتس.

وتنطبق هذه الأسعار على المنتجات المعروضة في الأسواق بعد دخولها حيز التنفيذ، ويبقى رمز الاستجابة السريع الوسيلة المتاحة للمستهلك للتأكد من السعر المعتمد في أي وقت من عملية الشراء.