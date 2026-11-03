أسعار الدرهم الإماراتي اليوم 2 نوفمبر 2026 في البنوك المصرية

تعرف على أحدث أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026، وتباين أسعار الشراء والبيع.

استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، وذلك في ظل متابعة دقيقة لحركة السوق المصرفية المصرية. يوثق هذا التحديث آخر أرقام التبادل النقدي التي تم الإعلان عنها رسميًا في ظل تباين واضح بين معدلات الشراء ومعدلات البيع المختلفة.

تباين أسعار الشراء بين البنوك

ظهرت الفروقات الصغيرة في الأسعار بداية من أقل قيمة للسجل الشرائي، حيث سجل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أدنى سعر للشراء بقيمة 14.95 جنيه. جاء في المرتبة الثانية بنك الكويت الوطني بسعر 15.02 جنيه للشراء، ثم بنك أبوظبي التجاري بسعر 15.08 جنيه للشراء.

Also read سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم

وتلت ذلك قائمة بأسماء بنوك أخرى سجلت أسعار شراء قريبة من بعضها البعض. ففي بنك كريدي أجريكول، بلغ سعر الشراء 15.10 جنيه. وبنك التنمية الصناعية جاء بسعر 15.12 جنيه للشراء. أما بنك الإسكندرية وسعر فيصل الإسلامي فكل منهما سجل 15.14 جنيه للشراء. ثم تكرر سعر 15.15 جنيه للشراء في كل من بنك التعمير والإسكان، وقناة السويس، وأبوظبي الأول.

أما فيما يتعلق بالبنوك التي سجلت أسعار شراء أعلى من المتوسط، فقد جاء مصرف أبوظبي الإسلامي في المقدمة بسعر 15.25 جنيه للشراء. وبنك نكست سجل 15.18 جنيه للشراء. والبنك الأهلي الكويتي سجل 15.19 جنيه للشراء. كما سجلت كل من البنوك التالية نفس سعر الشراء البالغ 15.16 جنيه: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي، بنك البركة، والبنك المصري الخليجي.

Advertisement

وفي نفس السياق، سجل المصرف العربي الدولي وبنك HSBC والبنك العربي الأفريقي الدولي سعر شراء قدره 15.17 جنيه لكل منها. ويوضح هذا التوزيع الدقيق مدى تنوع العروض النقدية المتاحة أمام المتعاملين في السوق المحلية، مما يمنحهم خيارات متعددة للحوالة.

معدلات البيع والتكاليف النهائية

عند الانتقال إلى أسعار البيع، نلاحظ أن هناك اتساعًا في الفجوة السعرية بين مختلف المؤسسات المالية. فقد سجل بنك الكويت الوطني أعلى سعر بيع في القائمة بقيمة 15.35 جنيه. ويتبعه البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر بيع يبلغ 15.27 جنيه لكل درهم إماراتي.

ثم يليهما بنك التنمية الصناعية بسعر 15.24 جنيه للبيع. وبنك نكست وسجل البنك الأهلي الكويتي كلاهما بسعر 15.22 جنيه للبيع. ثم يأتي بنك قناة السويس بسعر 15.21 جنيه للبيع، متبوعًا ببنك كريدي أجريكول بنفس السعر 15.21 جنيه.

كما سجل بنك أبوظبي التجاري سعر بيع 15.21 جنيه، وبنك أبوظبي الأول سعر 15.21 جنيه. وبنك فيصل الإسلامي سجل 15.18 جنيه للبيع. في حين سجل بنك قطر الوطني الأهلي سعر 15.19 جنيه للبيع.

Advertisement

وتكرر السعر 15.20 جنيه للبيع في عدد كبير من البنوك الكبرى، ويشمل ذلك: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي، بنك الإسكندرية، بنك البركة، المصرف العربي الدولي، البنك الأهلي الكويتي، البنك المصري الخليجي، بنك التعمير والإسكان، بنك HSBC، والشركة المصرفية العربية الدولية. هذه التجانس في أسعار البيع يوضح هيمنة هذا السعر كمتوسط سائد في السوق.

تحديثات السوق والقيمة الإجمالية

يعكس هذا التوزيع الدقيق للأسعار حالة الاستقرار النسبية التي يشهدها سوق الصرف في هذا اليوم المحدد. حيث أن معظم البنوك تراوح سعرها بين 15.16 و15.20 جنيه للبيع، مما يوحي باتساع نطاق معقول في هوامش الربح. ويأتي هذا الثبات في وقت يسعى فيه المتعاملون إلى تيسير عمليات التحويل المالي وتقليل التكاليف المرتبطة بها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات تعتمد على آخر تحديثات رسمية من صناديق الصرف والبنوك العاملة في مصر. ويظل التوقيت الذي صدر فيه هذا التقرير هو يوم الإثنين 2 نوفمبر 2026، وهو ما يعطي دقة زمنية عالية للمعلومة المالية المطروحة. ولا تشمل القائمة جميع البنوك، بل هي حصيلة لأهم المؤسسات التي تتصدر حركة التداول.

ويمكن للمواطنين والسياح والمستثمرين الاستفادة من هذه الأرقام لتحديد البنك الأكثر ملاءمة لعملياتهم المالية، سواء كانت سحبًا أو إيداعًا. فالفارق بين أقل سعر شراء وأعلى سعر بيع يمكن أن يؤثر بشكل ملحوظ على القيمة الصافية للمبلغ المحول. وتظل هذه المعطيات مرجعًا أوليًا لكل من ينوي التحويل عبر القنوات الرسمية.