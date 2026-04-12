أسعار الفسيخ والرنجة في مصر: تحديثات السوق استعدادًا لشم النسيم 2026

تقرير شامل حول أسعار الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة الأخرى في الأسواق المصرية اليوم، مع نظرة على التغيرات في الأسعار ونصائح للمستهلكين، بالإضافة إلى مبادرات وزارة التموين لتوفير الرنجة بأسعار مخفضة.

مع اقتراب حلول احتفالات شم النسيم لعام 2026، تتجه الأنظار إلى الأسواق المصرية ، حيث يبدأ المصريون في الاستعداد لهذه المناسبة السنوية العريقة. تعتبر شم النسيم مناسبة خاصة تحتفي بتجدد الحياة والربيع، وترتبط بشكل وثيق بتقاليد وعادات متوارثة عبر الأجيال، وأبرزها تناول الأطعمة المملحة، وعلى رأسها الفسيخ و الرنجة . هذه الأطعمة، التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من طقوس الاحتفال، تشهد إقبالاً كبيرًا من المستهلكين، مما يستدعي متابعة دقيقة لأسعارها وتطوراتها في الأسواق.

في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، يصبح من الضروري على المواطنين اتخاذ قرارات الشراء بناءً على معلومات دقيقة ومحدثة عن الأسعار، لضمان الحصول على المنتجات المطلوبة بأسعار معقولة ومناسبة. يمثل هذا التقرير الشامل نظرة تفصيلية على أسعار الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة الأخرى في الأسواق المصرية اليوم، الأحد، مع تسليط الضوء على التغيرات التي طرأت على الأسعار، وتقديم النصائح والإرشادات للمستهلكين. هذه المعلومات تساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات مستنيرة وتجنب أي استغلال أو مبالغة في الأسعار، مع التركيز على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة لضمان الجودة والسلامة.\يشهد سوق الأسماك المملحة في مصر تقلبات مستمرة في الأسعار، وتتأثر هذه الأسعار بعوامل متعددة مثل العرض والطلب، وتكاليف الإنتاج، وتقلبات أسعار صرف العملات. من هذا المنطلق، يركز التقرير على تقديم نظرة تفصيلية على أسعار المنتجات الرئيسية مثل الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة، بالإضافة إلى بعض المنتجات الأخرى مثل شرائح السالمون. بالنسبة لأسعار الفسيخ، فقد سجل الفسيخ المغلف بوزن 400 جرام سعرًا يبلغ حوالي 200 جنيه مصري. أما بالنسبة للفسيخ فيليه، فقد بلغ سعر برطمان فيليه فسيخ بوزن 200 جرام حوالي 187 جنيهًا. في المقابل، سجل الفسيخ بالزيت، في برطمان فيليه بوزن 350 جرام، سعرًا قدره 349 جنيهًا. على صعيد أسعار الرنجة، لوحظ ارتفاع طفيف في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو رنجة سوبر جامبو حوالي 170 جنيهًا. بالنسبة لرنجة فيليه بالزيت، تراوحت الأسعار بين 134 جنيهًا لوزن 200 جرام و180 جنيهًا لوزن 350 جرامًا. أما الرنجة الهولندي بالبطارخ، فقد وصل سعر الكيلو إلى 220 جنيهًا. وسجل سعر برطمان رنجة فيليه مدخنة بوزن 200 جرام حوالي 120 جنيهًا. فيما يتعلق بأسعار السردين والملوحة، سجل السردين المخلي سعرًا حوالي 160 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر السردين البلدي 140 جنيهًا للكيلو. أما الملوحة الأسواني، فقد سجلت سعرًا يبلغ 400 جنيه للكيلو، مما يجعلها من الخيارات الأعلى سعرًا. أخيرًا، بالنسبة لشرائح السالمون، فقد وصل سعر 500 جرام منها إلى 349 جنيهًا. هذه الأسعار تعكس الوضع الحالي في الأسواق، وتعطي المستهلكين فكرة واضحة عن التكاليف المتوقعة لشراء هذه المنتجات.\لتخفيف الأعباء على المواطنين وتشجيعهم على الاحتفال بشم النسيم، اتخذت الحكومة المصرية بعض الإجراءات. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح الرنجة بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها. وبحسب قناة “إكسترا نيوز”، وصل سعر كيلو الرنجة في هذه المنافذ إلى 145 جنيهًا فقط، وهو أقل بحوالي 45 جنيهًا عن الأسعار السائدة في الأسواق الحرة، والتي تبدأ من 190 جنيهًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأصحاب بطاقات التموين الاستفادة من النقاط المتبقية من شهر مارس لشراء الرنجة بأسعار اقتصادية. هذه الخطوة تهدف إلى دعم الأسر المصرية وتوفير فرصة لهم للاستمتاع بتقاليد شم النسيم دون تحمل أعباء مالية إضافية. لضمان سلامة المستهلكين، يشدد الخبراء على ضرورة شراء الأسماك المملحة من مصادر موثوقة تخضع للرقابة التموينية. يجب على المستهلكين التأكد من تماسك السمكة وعدم وجود أي روائح غريبة أو تغير في اللون. هذه الاحتياطات تساعد على تجنب شراء منتجات قد تكون فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك، مما يحافظ على صحة وسلامة المستهلكين. من خلال الالتزام بهذه النصائح، يمكن للمواطنين الاستمتاع باحتفالات شم النسيم بأمان واطمئنان





