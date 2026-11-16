أسعار الذهب في مصر تسجل انخفاضاً جديداً وسط ضغوط الدولار والبيوع العالمية

تواصل أسعار الذهب في مصر تراجعها مع بداية تعاملات الاثنين 16 نوفمبر 2026 لتسجل خسائر متكررة بسبب قوة الدولار ومخاوف رفع الفوائد، مع استقرار عيار 21 حول 5935 جنيها للجرام.

سجلت أسعار الذهب في مصر انخفاضاَ ملحوظاً خلال تعاملات الاثنين 16 نوفمبر 2026 ، متزامناً مع موجة الهبوط الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية للمعدن النفيس. وقد عزت التقارير السوقية هذا التراجع إلى عودة الدولار الأمريكي إلى الارتفاع بشكل معتدل نسبياً، مما ساهم في تخفيف حدة الانخفاض على المستوى المحلي مقارنة بالأسواق الدولية، على الرغم من استمرار الضغوط البيعية على الذهب عالمياً.

تفاصيل حركة الأسعار في السوق المحلية

افتتحت تعاملات عيار 21، وهو المعيار الأكثر تداولاً وشيوعاً في مصر، عند مستوى 5950 جنيهاً للجرام قبل أن تشهد تراجعاً تدريجياً ليصل السعر عند إعداد هذا التقرير إلى 5935 جنيهاً للجرام. ويعود هذا الهبوط إلى كسر المستوى النفسي المهم البالغ 6000 جنيه خلال الأسبوع الماضي، حيث أغلق السعر السابق عند 5960 جنيهاً، مما يؤكد استمرار مسار الهبوط التدريجي للمعدن النفيس محلياً.

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التفاعلات العالمية وعوامل الضغط النقدية

على الصعيد العالمي، استكملت الأونصة موجة الهبوط التي بدأت في الأسبوع السابق لتسجل أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، متراجعة بنسبة 0.8% لتلامس أدنى مستوى عند 3832 دولاراً بعد أن كانت قد فتحت عند 3885 دولاراً. ويعود هذا الانخفاض الأساسي إلى صعود الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية ليسجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2025، مدعوماً بتغير توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية الأمريكية ومخاوف رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

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توقعات الفائدة وتأثيرها على المستثمرين

تشير تقديرات الأسواق الحالية إلى احتمال بنسبة 92% لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر المقبل، مقابل احتمال يبلغ 8% لزيادة أكبر تصل إلى 50 نقطة أساس. ومن المتوقع أن تترقب الأسواق صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل، كما يتجه أنظار المستثمرين إلى تصريحات كيفين وارش، رئيس البنك المركزي الأمريكي، للبحث عن إشارات جديدة تحدد مسار التضخم والاقتصاد الأمريكي.

آفاق الدعم الفني والفجوة السعرية المحلية

فيما يتعلق بالمنظور الفني، يقترب الذهب العالمي من الحد السفلي للقناة السعرية الهابطة التي بدأ التحرك داخلها منذ أغسطس الماضي، حيث يُعد مستوى 3800 دولار للأونصة منطقة دعم رئيسية قد يؤدي كسرها إلى زيادة الضغوط البيعية. وعلى الصعيد المحلي، تشير تقديرات السوق إلى وجود فجوة سعرية صاعدة تقدر بنحو 100 جنيه لجرام الذهب عيار 21 مقارنة بالسعر العادل، نتيجة تحوط التجار وشركات الذهب من احتمالات استمرار التراجع العالمي وعدم استقرار تحركات سعر صرف الدولار الذي تجاوز 53.80 جنيه.