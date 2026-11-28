أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات 28 نوفمبر 2026. استقرار في الأسعار وتفاصيل محدثة لمعدلات الشراء والبيع في البنوك الرسمية.

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم السبت 28 نوفمبر 2026، في ظل ظروف تشغيلية خاصة تتمثل في الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي الوطني. وقد حافظت البنوك العاملة داخل مصر على مستويات الصرف المعلنة مسبقاً، تزامناً مع توقف العمل الفني عندها واستمرار الاعتماد على آخر أسعار مسجلة بنهاية جلسة التداول السابقة.

متوسط أسعار الريال السعودي الرسمي

أوضحت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن متوسط سعر صرف الريال السعودي سجل نحو 14.60 جنيه للشراء، و14.64 جنيه للبيع، وهو ما يعكس ثبات المؤشرات الرسمية للعملة السعودية.

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في السياق نفسه، سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 14.52 جنيه للشراء، و14.62 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر شراء الريال السعودي في بنك مصر نحو 14.52 جنيه، مع تسجيل سعر البيع عند 14.62 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي في البنك المصري لتنمية الصادرات إلى 14.60 جنيه للشراء، و14.64 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 14.56 جنيه للشراء، مقابل 14.60 جنيه للبيع.

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بلغ سعر شراء الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 14.55 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 14.64 جنيه، وسجل الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 14.62 جنيه للشراء، و14.65 جنيه للبيع.

تفاوت الأسعار في البنوك الخاصة

شهدت البنوك الخاصة تبايناً طفيفاً في أسعار صرف الريال السعودي، حيث بلغ سعر الريال السعودي في ميد بنك نحو 14.53 جنيه للشراء، مقابل 14.64 جنيه للبيع. كما وصل سعر شراء الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى 14.58 جنيه، بينما سجل سعر البيع 14.63 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي نحو 14.60 جنيه للشراء، و14.63 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر شراء الريال السعودي في المصرف العربي الدولي نحو 14.59 جنيه، مع تسجيل سعر البيع عند 14.63 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي إلى 14.59 جنيه للشراء، و14.62 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 14.16 جنيه للشراء، مقابل 14.21 جنيه للبيع.

بلغ سعر شراء الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان نحو 14.56 جنيه، بينما سجل سعر البيع 14.62 جنيه، كما وصل سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي إلى 14.51 جنيه للشراء، و14.62 جنيه للبيع.

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تفاصيل إضافية لأسعار الصرف المصرفية

سجل سعر شراء الريال السعودي في البنك العقاري المصري نحو 14.22 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 14.62 جنيه، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 14.52 جنيه للشراء، و14.62 جنيه للبيع.

وصل سعر شراء الريال السعودي في المصرف المتحد إلى 14.13 جنيه، بينما سجل سعر البيع 14.63 جنيه، وسجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني نحو 14.60 جنيه للشراء، و14.63 جنيه للبيع.

بلغ سعر شراء الريال السعودي في بنك البركة نحو 14.56 جنيه، مقابل 14.63 جنيه للبيع، كما وصل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة إلى 14.52 جنيه للشراء، و14.63 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي الأول نحو 14.53 جنيه للشراء، مقابل 14.62 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر شراء الريال السعودي في بنك الكويت الوطني نحو 14.45 جنيه، وسجل سعر البيع 14.78 جنيه، مما يعكس التباين البسيط في أسعار البيع النهائية.