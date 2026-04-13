أسعار العملات اليوم الخميس في مصر: تحديثات فورية للدولار والعملات الأجنبية

تعرف على أسعار العملات اليوم الخميس في البنوك المصرية والسوق المصرفي، بما في ذلك الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والعملات الأخرى. تحديثات فورية للأسعار.

يقدم موقع صدى البلد عرضًا تفصيليًا ل أسعار العملات اليوم الخميس في جميع البنوك المصرية والسوق المصرفي، مع تحديث فوري للأسعار في حال حدوث أي تغييرات. يهدف هذا التقرير إلى تزويد القراء بآخر التطورات في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري ، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة في معاملاتهم المالية. ويشمل التقرير أسعار أبرز العملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير تحليلًا لسعر الدولار في البنوك المصرية المختلفة، مما يساعد على فهم الفروقات في الأسعار بين المؤسسات المالية المختلفة. تتفاوت أسعار الدولار الأمريكي اليوم الخميس في البنوك المصرية، حيث يعرض كل بنك سعره الخاص للبيع والشراء. في البنك المركزي المصري، يبلغ سعر شراء الدولار 53.07 جنيهًا مصريًا، وسعر البيع 53.20 جنيهًا مصريًا. أما في البنك الأهلي المصري، فسعر الشراء 53.09 جنيهًا مصريًا، وسعر البيع 53.19 جنيهًا مصريًا. وفي بنك مصر، يبلغ سعر الشراء 53.09 جنيهًا مصريًا، وسعر البيع 53.19 جنيهًا مصريًا. بينما في بنك الإسكندرية، يسجل سعر الشراء 52.99 جنيهًا مصريًا، وسعر البيع 53.09 جنيهًا مصريًا. وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، يبلغ سعر الشراء 53.04 جنيهًا مصريًا، وسعر البيع 53.14 جنيهًا مصريًا. في بنك البركة، يسجل سعر الشراء 53.05 جنيهًا مصريًا، وسعر البيع 53.15 جنيهًا مصريًا. وبالنسبة للبنك المصري الخليجي، فسعر الشراء 53.09 جنيهًا مصريًا، وسعر البيع 53.19 جنيهًا مصريًا. وفي بنك التعمير والإسكان، يبلغ سعر الشراء 53.08 جنيهًا مصريًا، وسعر البيع 53.18 جنيهًا مصريًا. وفي بنك قناة السويس، يسجل سعر الشراء 53.09 جنيهًا مصريًا، وسعر البيع 53.19 جنيهًا مصريًا. هذه الأسعار تعكس التغيرات المستمرة في السوق وتوفر للقراء نظرة شاملة على أداء العملة الأمريكية في السوق المصري. بالإضافة إلى أسعار الدولار، يقدم التقرير أسعارًا محدثة للعديد من العملات الأخرى. يتضمن ذلك سعر اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري هو 14.44 جنيهًا مصريًا للشراء و14.48 جنيهًا مصريًا للبيع. يساعد هذا التنوع في تغطية العملات على تلبية احتياجات القراء المهتمين بتداول العملات الأجنبية المختلفة. يمثل هذا التقرير أداة قيمة للمستثمرين والمتعاملين في السوق المصري، حيث يوفر لهم المعلومات الأساسية لاتخاذ قراراتهم المالية بناءً على أحدث بيانات السوق. من خلال متابعة هذه الأسعار، يمكن للمستخدمين البقاء على اطلاع دائم بالتغيرات في قيمة العملات واتخاذ قرارات مستنيرة





