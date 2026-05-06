أسعار البنزين في الولايات المتحدة تتجاوز 4.50 دولار للجالون للمرة الأولى منذ 2022: تهديد سياسي لترامب وتوترات في الشرق الأوسط

تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4.50 دولار للجالون للمرة الأولى منذ يوليو 2022، مما يشكل تهديدًا سياسيًا لترامب وحزبه الجمهوري. وفي الوقت نفسه، تعليق مشروع الحرية في مضيق هرمز وتهديدات رقمية عالمية.

أظهرت بيانات من موقع GasBuddy أن متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة تجاوز 4.50 دولار للجالون أمس الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2022. وتأتي هذه الزيادة في الأسعار في وقت يتزامن مع اقتراب عطلة يوم الذكرى الأمريكية، وما يصاحبها من ذروة موسم القيادة الصيفي، مما يشكل خطرًا سياسيًا كبيرًا على الرئيس دونالد ترامب وحزبه الجمهوري، خاصة في ظل حملتهم الانتخابية لانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.

ويتوقع المحلون أنه في حال عدم خفض حدة التوتر في الشرق الأوسط، قد ترتفع أسعار الوقود في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس ترامب تعليق عملية مشروع الحرية لفتح مضيق هرمز أمام السفن المارة. وفي السياق نفسه، نشر الرئيس الأمريكي على موقع "تروث سوشيال" أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على أن الحصار الأمريكي سيظل ساريًا ونافذًا بالكامل، بينما سيتم تعليق مشروع الحرية وحركة السفن عبر مضيق هرمز لفترة وجيزة.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن هذا الإجراء يهدف إلى دراسة إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين وتوقيعه. وفي الوقت نفسه، تحذّر رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من كارثة رقمية تهدّد الجميع بعد انتشار صور "غرفة النوم"، مما يثير تساؤلات حول الأمن السيبراني في العصر الرقمي. كما كشف مسؤولون أمريكيون عن مفاجأة يحضرها ترامب لإيران، مما يشير إلى تصاعد التوتر بين البلدين في ظل هذه الظروف المتوترة





