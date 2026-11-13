أسعار النفط ترتفع حاداً مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط

تصاعدت أسعار النفط العالمي مع بدء تعاملات الجمعة مدفوعة بأخبار هجمات على منشآت سعودية واضطرابات في مضيق هرمز، مما يثير مخاوف الإمدادات ويؤثر على التكاليف الاقتصادية.

عادت أسواق النفط العالمية إلى دائرة التقلبات الحادة مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن سجلت أسعار الخام ارتفاعاً قوياً في ختام جلسة الخميس. جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بتصاعد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة، عقب تقارير عن هجمات استهدفت منشآت نفطية سعودية واضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

بيانات السوق وأسعار الخام الرئيسية

سجل خام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط، نحو 95.82 دولارًا للبرميل، مرتفعاً بمقدار 3.06 دولار، بما يعادل 3.3%. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 88.74 دولارًا للبرميل، بزيادة 2.21 دولار، أو 2.6%.

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العوامل الجيوسياسية المؤثرة في الأسعار

تصدرت المخاوف الجيوسياسية قائمة العوامل المؤثرة في الأسعار، بعد إعلان جماعة الحوثيين مسؤوليتها عن هجمات على خطوط أنابيب ومنشآت نفطية سعودية، بالتزامن مع إعلان السعودية اعتراض طائرتين مسيرتين.

كما زادت التصريحات الإيرانية بشأن تعرض ناقلات نفط للاستهداف في مضيق هرمز من حالة القلق في الأسواق، رغم عدم تمكن رويترز من التحقق بصورة مستقلة من هذه الادعاءات.

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التطورات الدولية وآثارها على الإمدادات

وفي تطور آخر، تعرض ميناء أوست لوغا الروسي لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، ما أضاف مزيدًا من الضغوط على توقعات تدفقات الوقود والطاقة عالمياً.

عكست جلسة الخميس حساسية سوق الطاقة لأي تطورات جيوسياسية قد تهدد تدفقات النفط من منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع أهمية مضيق هرمز الذي تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية.

عوامل التوازن ومستقبل أسعار الطاقة

رغم الارتفاع القوي، لا تزال هناك عوامل قد تحد من استمرار موجة الصعود، أبرزها زيادة إنتاج تحالف أوبك+ خلال أكتوبر، إلى جانب ارتفاع مخزونات النفط والبنزين والمنتجات المكررة في الولايات المتحدة.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أشارت في تقريرها لشهر نوفمبر إلى أن متوسط سعر خام برنت بلغ 124 دولارًا للبرميل خلال أكتوبر، مع توقع استمرار متوسط الأسعار قرب 100 دولار خلال نوفمبر وديسمبر.

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تأثير الأسعار على الاقتصاد المصري

تمثل أسعار النفط العالمية أحد المؤشرات المهمة المؤثرة في تكلفة استيراد الطاقة داخل مصر، كما ترتبط بتكاليف النقل والشحن والإنتاج الصناعي، فضلًا عن تأثيرها المحتمل على فاتورة الواردات والضغوط على العملة الأجنبية.

لكن ارتفاع النفط عالميًا لا يعني بالضرورة زيادة فورية في أسعار البنزين والسولار محليًا؛ إذ تخضع الأسعار في مصر لقرارات لجنة التسعير التلقائي، التي تضع في اعتبارها متوسطات أسعار خام برنت وسعر صرف الدولار وتكاليف التداول والإنتاج والاستيراد.

وبالتالي، فإن استمرار تداول برنت قرب مستويات 100 دولار للبرميل قد يزيد الضغوط على تكلفة توفير المنتجات البترولية، بينما يظل اتجاه الأسعار المحلية مرتبطًا بتقييم العوامل مجتمعة والقرارات الرسمية.