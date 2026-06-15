أسعار الذهب والعملات ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 15 يونيو 2026

تقرير يومي شامل يغطي ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصري، وتحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى توقعات درجات الحرارة في مصر وعدد من الدول العربية والعالم.

تقدم موقع صدى البلد تقريراً شاملاً عن آخر المستجدات في أسعار الذهب و العملات الأجنبية والعربية وأحوال الطقس اليوم الاثنين 15 يونيو 2026. بدأ التقرير بتسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب ، حيث ارتفع سعر الجرام عيار 21، الأكثر تداولاً، إلى 6245 جنيهاً، بينما بلغ سعر الجرام عيار 18 مستوى 5353 جنيهاً، وعيار 24 سجل 7137 جنيهاً للجرام.

كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 49960 جنيهاً. ولفت التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار بلغ حوالي 70 جنيهاً للجرام في بعض العيارات، مما أثار اهتمام المستثمرين والمتعاملين مع الذهب. إلى جانب ذلك، أشارت مصادر إلى أن سنغافورة تدرس إطلاق نظام جديد لتسوية تداولات الذهب خارج البورصة، مما قد يؤثر على الأسواق العالمية. واستعرضت التقارير تحديثات سعرية للعملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري، حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي عند 51.06 جنيهاً للشراء والبيع.

ووصل سعر صرف اليورو إلى 59.19 جنيهاً للبيع و59.07 جنيهاً للشراء، بينما سجل الجنيه الإسترليني 68.60 جنيهاً للبيع و68.45 جنيهاً للشراء. أما العملات العربية، فظل الريال السعودي عند 13.63 جنيهاً للبيع و13.61 جنيهاً للشراء، والدرهم الإماراتي سجل 13.93 جنيهاً للبيع و13.90 جنيهاً للشراء. في سياق منفصل، نشر التقرير توقعات درجات الحرارة اليوم في مصر والدول العربية والعالم.

في مصر، تتوقع القاهرة درجة حرارة قصوى 34 درجة مئوية، بينما ستكون الإسكندرية 29 درجة، وشرم الشيخ 37 درجة، ومطروح 27 درجة، وأسوان 42 درجة. وفي الدول العربية، سجلت مكة المكرمة 42 درجة، والدوحة 39 درجة، ومسقط 35 درجة، وتونس 27 درجة، والخرطوم 43 درجة. أما في عواصم العالم، فكانت أنقرة 27 درجة، ومدريد 31 درجة، وطوكيو 25 درجة، وبكين 31 درجة، وموسكو 21 درجة.

总的来说，تعد هذه الأخبار ملخصاً يومياً للمعلومات الاقتصادية والمناخية الهامة للمتابعين، حيث تجمع بين تحركات الأسواق المالية وتوقعات الطقس في تقرير موحد





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