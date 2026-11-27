رصدت أسواق العبور استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضروات واللحوم والدواجن مع وجود فروق بسيطة بين أسعار الجملة والتجزئة بسبب تكاليف النقل. تفاصيل الأسعار الكاملة هنا.

شهدت الأسواق المحلية في مصر استقرارًا ملحوظًا في أسعار معظم السلع الغذائية الأساسية، بما في ذلك الخضروات والفواكه والدواجن والبيض، وذلك وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن سوق العبور للجملة و بورصة الدواجن. وقد أكد المختصون أن هذا الاستقرار مدعوم بتوافر المعروض الكافي وانتظام حركة التداول بين المنتجين والمستهلكين خلال الفترة الحالية.

ولفتت جولة ميدانية إلى وجود تفاوت طفيف ولكن غير جوهري بين أسعار الجملة وأسعار التجزئة، ويعزى هذا الفارق بشكل رئيسي إلى تكاليف النقل الهامشية وهيئات الربح للمتاجر الصغيرة، دون أن يلاحظ المستهلكون أي قفزات سعرية مفاجئة أو صدمات سعرية تضرب سلة الأسرة المصرية.

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تفاصيل أسعار الخضروات والفواكه

سجلت أسعار الخضروات استقرارًا نسبيًا، مع زيادة تتراوح بين 3 و7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة مقارنة بالجملة، حيث تراوح سعر الطماطم بين 10 و 15 جنيهًا للكيلو، والبطاطس بين 16 و 20 جنيهًا، بينما سجل البصل الأبيض من 17 إلى 21 جنيهًا، والبصل الأحمر من 17 إلى 21 جنيهًا.

كما تراوح سعر الكوسة ما بين 7 إلى 13 جنيهًا للكيلو وسعر الجزر بدون عروش بين 7 و11 جنيهًا للكيلو، فيما سجل الباذنجان البلدي من 3 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الرومي من 3 إلى 6 جنيهات للكيلو والفلفل من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو والبسلة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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وتراوح سعر البرتقال البلدي بين 11 و 15 جنيهًا للكيلو وسعر البرتقال السكري بين 8 و 14 جنيهًا للكيلو، وسعر البرتقال أبوسرة بين 12 و 20 جنيهًا للكيلو، وسعر اليوسفي 10 و 20 جنيهًا للكيلو، والجريب فروت بين 6 و12 جنيهًا، بينما سجل الليمون البلدي من 15 إلى 20 جنيه.

بينما تراوح سعر الشمام والكانتلوب بين 12 و18 جنيهًا للكيلو.كما تراوح سعر الموز المغربي بين 22 و32 جنيهًا، وسجل البطيخ أسعارًا تراوحت بين 48 و64 جنيهًا للثمرة وفقًا للوزن، مما يعكس تنوعًا في الأسعار يتناسب مع نوع الفاكهة وحجمها.

أسعار الدواجن والبيض والأسماك

حافظت أسعار الأسماك على استقرارها، خاصة البلطي الأكثر طلبًا، وفيما يتعلق بأسعار الأسماك اليوم:فيليه بلطي: من 100 إلى 300 جنيهًا للكيلو.السبيط والكاليماري: من 250 إلى 450 جنيهًا للكيلو.الجمبري المجمد : من 175 إلى 525 جنيه للكيلو (حسب الأحجام).

تراوحت أسعار الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن بين 60 و65 جنيهًا للكيلو، بينما تصل إلى المستهلك في المحال التجارية بأسعار تتراوح بين 70 و 80 جنيهًا للكيلو، وفقًا للمنطقة وتكاليف النقل. بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع نحو 80 إلى 85 جنيهًا، فيما تراوح سعره للمستهلك في الأسواق بين 95 و 105 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع نحو 100 جنيهًا، فيما تراوح سعره للمستهلك في الأسواق بين 105 و 110 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة. استقرت سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 125 جنيهًا للجملة، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 135 و145 جنيهًا حسب المنطقة.

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كما سجلت كرتونة البيض الأبيض 120 جنيهًا للجملة، فيما تراوح سعرها للمستهلك بين 130 و140 جنيهًا وفقًا لمكان البيع، مما يؤكد أن الفجوة بين أسعار الجملة والتجزئة تظل محدودة ومستقرة.

تدخل المنافذ الحكومية والوزارات

تواصل المنافذ التابعة للقوات المسلحة ومبادرة"حياة كريمة" ووزارات الزراعة والداخلية والتموين طرح اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة، ما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق توازن نسبي في الأسواق، خاصة مع ارتفاع الطلب. كما يعكس استقرار الأسعار اليوم توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب، مدعومًا بتوافر السلع الأساسية وزيادة ضخ المنتجات عبر المنافذ الحكومية.

وبلغ سعر اللحم البلدي الكندوز من 420 إلى 450 جنيهًا للكيلو، بينما سجل اللحم الجملي من 330 إلى 390 جنيهًا للكيلو، وهو ما يمثل خيارًا اقتصاديًا متاحًا للمستهلك في ظل الجهود الحكومية. هذا التدخل المباشر من قبل الجهات الحكومية يحد من تقلبات السوق ويحافظ على استقرار أسعار الغذاء في مصر خلال الفترة الحالية.

توقعات الاستمرارية والآثار الاقتصادية

يؤكد خبراء الاقتصاد أن استمرار هذا النمط من الاستقرار مرهون بقدرة الجهات المعنية على الحفاظ على سلاسل الإمداد خالية من الاضطرابات، والحفاظ على وتيرة التصدير والاستيراد الحالية. ويظل التركيز على مراقبة مؤشرات التضخم المحلي ومدى تأثرها بالتغيرات الموسمية في إنتاج المحاصيل الزراعية.

وبالرغم من أن التغيرات طفيفة، إلا أن متابعة الأسعار اليومية تظل ضرورية للأسر المصرية لاتخاذ قرارات الشراء في الأوقات الأنسب، خاصة مع قرب مواسم استهلاك معينة قد تؤثر على العرض. وتظل الإجراءات الحكومية داعمة للسياق العام للاستقرار المالي للمستهلك المتوسط.