أسعار قياسية لتذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في العلمين وتعاون فني جديد

إطلاق تذاكر VIP لحفل شيرين عبد الوهاب في بورتو جولف العلمين بأسعار مرتفعة، وإعلان عن دويتو جديد مع محمد حماقي وعودة التعاون مع ناصر بجاتو وإطلاق أغنية جديدة من الألبوم القادم.

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب في بورتو جولف العلمين عن طرح فئات تذاكر الـVIP الخاصة بالحفل، والتي أثارت جدلاً واسعاً بعد الكشف عن أسعارها المرتفعة بشكل ملحوظ.

وقد وصل سعر حجز الـ«لونج» الواحد إلى 250 ألف جنيه مصري، ضمن الفئات المميزة المخصصة للحضور، وذلك استعداداً للحفل المرتقب الذي سيقام في مدينة العلمين خلال الفترة القادمة. هذا الإعلان أثار تفاعلاً كبيراً بين محبي الفنانة ومتابعي الحفلات الغنائية، حيث عبر البعض عن استيائهم من ارتفاع الأسعار، بينما اعتبرها آخرون مبررة نظراً لأهمية الفنانة وشهرة الحفل. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال الفنانة شيرين عبد الوهاب في عودة قوية إلى جمهورها بعد فترة من الغياب.

عودة شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الفنية تمثل حدثاً هاماً ينتظره الكثيرون، خاصةً بعد فترة توقف طويلة. ففي واحدة من أكثر ليالي الصيف ترقباً، تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب للعودة بقوة إلى جمهورها من خلال حفل ضخم في بورتو جولف العلمين يوم 7 أغسطس.

ويمثل هذا الحفل لحظة فنية خاصة، حيث تعود شيرين إلى المسرح بأمسية تحمل مزيجاً من الحنين والتجديد، لتقدم باقة من أشهر أغانيها التي ارتبطت بوجدان جمهورها على مر السنين، إلى جانب مفاجآت فنية تُضفي طابعاً استثنائياً على الحدث. ولا شك أن عودة شيرين عبد الوهاب ستكون واحدة من أبرز محطات صيف 2026، بعد فترة من الغياب الطويل التي أثارت اشتياقاً كبيراً لدى محبيها. بالإضافة إلى الحفل، هناك تطورات أخرى تشير إلى نشاط فني مكثف للفنانة في الفترة القادمة.

وتشمل هذه التطورات تعاوناً فنياً جديداً مع الفنان محمد حماقي في دويتو غنائي، حيث أكد ناصر بجاتو -مدير أعمال شيرين عبد الوهاب- هذا التعاون. وأوضح بجاتو أن الديو الذي يجمع شيرين عبد الوهاب مع محمد حماقي سيكون أغنية واحدة فقط، وليس مصحوباً بكليب فيديو. كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح العديد من الأعمال الفنية الجديدة لشيرين تباعاً.

وفي سياق متصل، طرحت شركة سوني ميوزك الشرق الأوسط أولى أغاني الفنانة شيرين عبد الوهاب من ألبومها الجديد، الذي تعود به إلى جمهورها بعد غياب. وتحمل الأغنية الجديدة اسم الحضن شوك، وهي من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما. كما أعلن ناصر بيجاتو عن تعاقده رسمياً مع النجمة شيرين عبد الوهاب لتولي الإدارة الكاملة لأعمالها الفنية خلال المرحلة القادمة، في عودة للتعاون بينهما بعد سنوات من النجاحات المشتركة.

وأكد بيجاتو أن التعاقد تم بعد سلسلة من جلسات العمل المثمرة التي جمعته بالنجمة شيرين، بالتزامن مع التحضيرات النهائية لألبومها الغنائي الجديد. وأعرب عن سعادته بالعودة للعمل مع شيرين، مؤكداً أن هناك خطة متكاملة لتقديمها للجمهور بالشكل الذي يليق بصوتها وموهبتها، وتشمل الألبوم والحفلات داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت التي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

ومن المنتظر الكشف عن أولى خطوات التعاون خلال أيام، مع بدء الحملة الترويجية للألبوم الجديد الذي يعد الأضخم في مسيرة النجمة شيرين عبد الوهاب





