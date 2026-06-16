شهدت تعاملات يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 انخفاضاً طفيفاً في أسعار الذهب بالصاغة المحلية، بينما كشف المدرب حسام حسن عن انتهاء عقده مع المنتخب الوطني قبل كأس العالم، وأعلنت وزارة النقل عن آخر موعد للتقديم لوظيفة مدير إدارة الرقابة على المترو.

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف مع بداية تعاملات يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026 في سوق الصاغة المحلية. جاء ذلك التراجع في contexto من استقرار نسبي في أسعار المعادن الثمينة عالميًا، مما أثر على الأسعار المحلية مع بداية جلسة التداول اليومية.

في سياق متصل، كشف المدرب حسام حسن عن مفاجأة بعد مباراة المنتخب المصري مع نظيره البلجيكي في إطار منافسات كأس العالم. وأعلن حسن أن عقده مع الاتحاد المصري لكرة القدم قد انتهى قبل بداية البطولة، وهو ما قد يؤثر على مستقبله مع الفريق الوطني بعد المونديال. من ناحية أخرى، شهدت منطقة Fan Zone في ملعب المباراة حالة من السعادة بين الجماهير المصرية(OH مقلوب عربي) رغم التعادل السلبي الذي achTO المنتخب المصري أمام نظيره البلجيكي.

وقد أعرب الحضور عن ارتياحهم لأداء الفريق، معتبرين أن النتيجة تعكس quota会议 from الفريق في مواجهةone of أقوى المنتخبات العالمية. أما على صside الوظائف الحكومية، أعلنت بوابة الوظائف الحكومية أن اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 يمثل آخر موعد للتقدم لوظيفة مدير إدارة الرقابة على المترو بالمستوى الوظيفي الأول (أ) ضمن إعلانات ديوان عام وزارة النقل. وتشمل مهام الوظيفة التخطيط والتنظيم والتوجيه ومتابعة أعمال الرقابة على مترو الأنفاق والنقل المشابه، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة.

وضعت الوزارة شروطًا للقبول تتضمن قضاء فترة بينية لا تقل عن عام في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو خبرة لا تقل عن 16 عامًا تتفق مع طبيعة العمل للمتقدمين من خارج الجهاز. بالإضافة إلى المؤهل الهندسي والخبرات في مجالات التخطيط والإدارة والرقابة الفنية، والقدرة على التعامل مع نظم التشغيل وإعداد التقارير الفنية وإدارة الأزمات، مع إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

يجب على الراغبين في التقديم تقديم المستندات المطلوبة إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر وزارة النقل في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة باليد، على أن يكون التقديم من أصل و9 صور، وفقًا للإجراءات المعلنة





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أسعار الذهب حسام حسن كأس العالم وظائف مترو الأنفاق وزارة النقل

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