أسماء المدينة المنورة وفضائلها وفقًا لوزارة الأوقاف المصرية

استعرضت وزارة الأوقاف المصرية في مقالة حديثة شأن المدينة المنورة ، متناولةً أسمائها المتعددة وفضائلها التي لا حصر لها، مستندةً إلى ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

أوضحت الوزارة أن المدينة، التي تُعد قلب الإسلام النابض ومقر الإيمان، حظيت بأسماء جليلة أعطتها مكانة خاصة في قلوب المسلمين، فهي ليست مجرد موقع جغرافي بل هي دار الإيمان والروح. أولاً، تُعرف المدينة باسم "المَدِينَة"، وهو الاسم الأكثر شيوعاً والذي أُشير إليه في مواضع شريفة من القرآن، إذ ربط الله بين الأرض وسكانها في أعلى صور الولاء. وثانياً، سمّها النبي محمد صلى الله عليه وسلم "طَيْبَةً" و"طَابَةً" لتبعد عن أي تسمية سلبية كالـ"ثَرْب"، مؤكدةً على طهارة المكان وعطائه الروحي.

كما جاء في الأحاديث أن النبي قال: "هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة"، ما يعكس عظمة الاسم وارتفاع شأنها. ثالثاً، أضيفت إلى الأسماء "الدَّار" و"الإيمَان" مستندةً إلى قوله تعالى: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَن هَاجَرَ إِلَيْهِمْ}، فأشار الإمام الطبري إلى أن المدينة هي "مدينة الرسول"، فأصبحت منازل للعباد، بينما وصفها الرازي بأنها "الإيمان" لأن فيها تجلت العقيدة.

رابعاً، لُقِّبت "الدِّرْعَ الحَصِينَة" في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، حيث صوّرت المدينة كدرع يحمِّ الحماية للرسول، مما يدل على قوتها الروحية وحصنها الذي تُحاط به الملائكة وسلامة أرواح المؤمنين. ولم يقتصر الثراء الاسمي على هذه الأسماء فقط، فقد ذكر بعض العلماء أنه يوجد ما يصل إلى أربعين اسماً للمدينة، من بينها "الجابرة" و"المحبوبة"، حيث يجذب كل اسم شريحة مختلفة من القلوب، فالمحبوب يدعو إلى مودة ومحبة، أما الجابرة فتقوى وتحكم القلوب البائسة، وكل اسم يعكس جانباً من جوانب النور الإلهي المتناثر في أرجاء الحرم.

على صعيد الفضائل، أكدت الوزارة أن المدينة تحمل مضاعفة الأجر لمن صلّ في مسجدها النبوي، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في سائر المساجد إلا المسجد الحرام". كما أشار إلى شدة المحبة التي يشعر بها المسلمون تجاه هذه البقعة، فأصبح القلب يشتاق للرحيل إليها، كما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عندما كان النبي يصل إلى المدينة يسرع بالركوب شوقاً إلى جدرانها.

ولا نغفل عن حرمة المكان، فالرسول قد أحّد حدود الحرم الشريف من "الحرّتين" شرقاً وغرباً، وبين "العير" و"الثور" شمالاً وجنوباً، محذراً من قطع الأشجار أو إحداث أي تطرف فيه، محذراً من لعنة الله والملائكة وكل من يخالف هذه القواعد. وفي الختام، أقرت الوزارة بأن المدينة المنورة ليست مجرد مدينة، بل هي حرمٌ آمنٌ ومصدر بركةٍ لا يحدها زمان ولا مكان، تدعو إلى السلام العالمي ويجسد قيمة التسامح والمحبة في كل زاوية من زواياها، وتظل روائعها وأسماؤها مصدر إلهام للمؤمنين عبر العصور





