أسوان تحقق 142 ألف طن توريد قمح وتستهدف 600 ألف طن

أعلن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن استمرار أعمال توريد القمح المحلي، بكمية بلغت 142 ألف طن، وسط تسهيلات للمزارعين لتحقيق مستهدف 600 ألف طن.

أعلن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن استمرار أعمال توريد القمح المحلي لموسم حصاد 2026، مؤكداً أن المحافظة تشهد متابعة ميدانية دقيقة لضمان انتظام عمليات الاستلام في الصوامع والشون.

وأوضح لاشين أن الكميات التي تم استلامها منذ منتصف أبريل الماضي بلغت 142 ألفًا و89 طنًا، مع تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لتحقيق أعلى معدلات التوريد. وأشار المحافظ إلى أن هذا الموسم يشهد توسعاً كبيراً في المساحات المنزرعة بالقمح، حيث وصلت إلى 421 ألف فدان، مما يعكس نجاح خطط التنمية الزراعية في المحافظة. وأكد أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تواصل دعم الفلاحين من خلال توفير المستلزمات الزراعية والإرشاد الفني، إلى جانب حوافز تشجيعية لتوريد أكبر كمية ممكنة.

وأوضح أن المستهدف هذا العام هو توريد 600 ألف طن من القمح، الأمر الذي يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة وتحقيق الأمن الغذائي. وأشار لاشين إلى أهمية التنسيق بين الجهات التنفيذية والرقابية لضمان نجاح الموسم، مع تكثيف الحملات التوعوية للمزارعين حول المزايا المقررة. وأكد أن المحافظة تعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الموردين، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وصرف المستحقات. وأضاف أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، وتسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الغذائية.

وأوضح أن موسم التوريد الحالي يشهد إقبالاً كبيراً من المزارعين، والذين يحرصون على تسليم محاصيلهم للصوامع الحكومية نظير أسعار تشجيعية. وأكد أن المحافظة مستعدة لاستقبال كميات إضافية مع استمرار عمليات الحصاد حتى نهاية الموسم. وأشار إلى أن التوسع في الزراعة التعاقدية وتوفير التقاوي عالية الإنتاجية ساهم في رفع الإنتاجية الفدانية. وأوضح أن فرق المتابعة الميدانية تتواجد بشكل دائم في مواقع التخزين لمراقبة جودة القمح المستلم.

وأكد أن الدولة تستهدف تحقيق قفزة نوعية في إنتاج القمح خلال السنوات المقبلة، من خلال استصلاح الأراضي ودعم المزارعين. وأضاف أن محافظة أسوان تعد من أهم المناطق المنتجة للقمح في صعيد مصر، وتلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن الغذائي القومي. وأشار إلى أن عمليات التوريد تتم وفق إجراءات دقيقة لضمان الشفافية ومكافحة أي ممارسات سلبية. وأكد أن التدابير الحكومية أسهمت في زيادة معدلات التوريد مقارنة بالمواسم السابقة.

وأوضح أن اللجان المشكلة تضم ممثلين عن الزراعة والتموين والجهات الرقابية لمتابعة الوزن والفحص. وأشار إلى أن المزارعين يتلقون دعماً فنياً مستمراً من المهندسين الزراعيين لتحسين جودة المحصول. وأكد أن الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال السنوات القادمة، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد. وأوضح أن المحافظة تهدف إلى توريد الكميات المستهدفة قبل نهاية الموسم الحالي.

وأضاف أن المتابعة المستمرة من المحافظ تعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الأمن الغذائي. وأشار إلى أن التنسيق مع البنك الزراعي يضمن صرف مستحقات المزارعين في وقت قياسي. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي. وأوضح أن نجاح موسم التوريد يعزز من قدرة الدولة على مواجهة أي تحديات مستقبلية.

وأضاف أن المحافظة تشهد تعاوناً كبيراً بين المزارعين والجهات المعنية لتحقيق مستويات إنتاجية مرتفعة. وأشار إلى أن التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة ساهم في زيادة الإنتاجية. وأكد أن الدولة مستمرة في تقديم الدعم اللازم للمزارعين لتحقيق أقصى استفادة من الأراضي الزراعية. وأوضح أن موسم الحصاد الحالي يعد الأفضل من حيث الكميات والنوعية.

وأضاف أن الفرق الإرشادية تقوم بتوعية المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية. وأشار إلى أن المحافظة وفرت كافة الإمكانيات اللوجستية لتسهيل عمليات التوريد. وأكد أن نظام التوريد الإلكتروني ساهم في تقليل الوقت والجهد على المزارعين. وأوضح أن كميات القمح المستلمة تخضع لفحص دقيق لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأضاف أن هذا الموسم يشهد إقبالاً غير مسبوق من المزارعين على التوريد. وأشار إلى أن المحافظة تعمل على زيادة الطاقة التخزينية للصوامع لاستيعاب الكميات المتزايدة. وأكد أن الدولة تولي أهمية قصوى لدعم الفلاح المصري وتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي. وأوضح أن التنسيق المستمر بين المحافظة والوزارات المعنية يسهم في نجاح المنظومة.

وأضاف أن المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة يحصلون على أولوية في التوريد والدعم. وأشار إلى أن الإجراءات الميسرة تشمل توفير وسائل النقل اللازمة لنقل المحصول من الحقول إلى مواقع التخزين. وأكد أن المحافظة تتابع يومياً سير العمل في جميع الصوامع والشون. وأوضح أن فرق الطوارئ جاهزة للتعامل مع أي مشاكل تطرأ خلال الموسم.

وأضاف أن الدولة تستثمر في تطوير البنية التحتية للتخزين لزيادة الكفاءة. وأشار إلى أن نجاح موسم التوريد يعود بالخير على الجميع. وأكد أن المزارعين يشعرون بالارتياح بسبب الإجراءات المبسطة والدعم المستمر. وأوضح أن المحافظة تسعى لتحقيق الرقم المستهدف قبل الموعد المحدد.

وأضاف أن التعاون بين المزارعين والجهات الحكومية يعطي نتائج إيجابية ملموسة. وأشار إلى أن هذا الموسم يعكس التزام الدولة بتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الغذائية. وأكد أن جميع الجهود تصب في مصلحة المواطن المصري وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن المحافظة ستواصل سياسة الدعم والتشجيع للمزارعين في المواسم القادمة.

وأضاف أن التوسع في زراعة القمح يعد استثماراً استراتيجياً لمستقبل مصر. وأشار إلى أن المحافظة تفتخر بدورها الريادي في إنتاج القمح على مستوى الجمهورية. وأكد أن النجاح الحالي هو ثمرة تعاون مثمر بين جميع الأطراف المعنية





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

توريد القمح أسوان الأمن الغذائي محصول استراتيجي الدعم الحكومي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

وزارة العمل تتيح 600 وظيفة شاغرة بشركة نقل بري برواتب تصل إلى 15 ألف جنيهتضمنت الوظائف المعلنة الحاجة إلى شغل وظائف سائقين برخص مهنية أولى وثانية وثالثة بإجمالي 600 فرصة عمل برواتب تتراوح بين 7 آلاف و15 ألف جنيه شهري ا - الوطن

Read more »

بدء الأعمال الكهربائية لمشروع القطار الكهربائي السريع في مصرأعلنت وزارة النقل انطلاق الأعمال الكهربائية في مشروع القطار الكهربائي السريع، حيث بدأت الهيئة القومية للأنفاق والشركات المنفذة تركيب أعمدة الكاتنيري والأنظمة الكهربائية. تشمل المشروع ثلاثة خطوط: الأول بطول 660 كم من السخنة إلى العلمين ومطروح مع 21 محطة، والثاني بطول 1100 كم من العياط إلى أبو سمبل، والثالث بطول 175 كم من قنا إلى سفاجا مع 3 محطات. تم الانتهاء من كوبري الخور العملاق الذي يبلغ طوله 600 متر بارتفاع 90 مترًا وعرض 14 مترًا. يهدف المشروع إلى الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وتقليل الاعتماد على النقل التقليدي، وتخفيض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، ودعم التحول الأخضر وأهداف التنمية المستدامة.

Read more »

الهيئة العامة للرعاية الصحية تضع الصحة المهنية ضمن أولوياتها الاستراتيجيةتستهدف الهيئة العامة للرعاية الصحية أكثر من 600 ألف عامل في 3300 منشأة عبر ست محافظات، من خلال فرق طبية ميدانية تقدم خدمات شاملة تشمل الكشف المبكر عن الأمراض المهنية والتدخل السريع وإعادة التأهيل، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل التي تركز على العدالة والجودة.

Read more »