أسوان تعلن عن تنفيذ 45% من مشروعات رصف الطرق بحلول 2026/2027 بتكلفة 110 مليون جنيه
محافظة أسوان تكشف عن تقدم ملموس في مشروعات البنية التحتية للطرق، حيث بلغت نسبة التنفيذ 45% بتكلفة استثمارية تقدر بـ 110 ملايين و950 ألف جنيه ضمن خطة العام المالي 2026/2027.
أكد محافظ أسوان ، المهندس عمرو لاشين ، استمرار الجهود الحثيثة لتطوير البنية التحتية للطرق داخل المحافظة، مشيراً إلى أن مشروع رصف ورفع كفاءة الطرق ضمن الخطة الاستثمار ية للعام المالي 2026/2027 قد وصل إلى مرحلة متقدمة من التنفيذ. ويأتي هذا التقدم في إطار الاستراتيجية الشاملة لتحسين شبكة الطرق الداخلية، مما يهدف بشكل مباشر إلى تحقيق سيولة مرورية أفضل والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن والمراكز التابعة للمحافظة.
تفاصيل الاستثمار ومعدل التنفيذكشف المهندس عمرو لاشين ، محافظ أسوان ، عن الأرقام الدقيقة لمشروعات الرصف التي تشرف عليها المحافظة، مؤكداً أن إجمالي الأطوال المستهدفة بلغت 23 كيلومترًا. وتم تخصيص اعتمادات مالية ضخمة لدعم هذا القطاع الحيوي، حيث بلغت التكلفة الاستثمار ية الإجمالية للمشروع 110 ملايين و950 ألف جنيه. ووفقاً للتقارير الرسمية، فإن نسبة التنفيذ الفعلية لهذه الأعمال قد وصلت إلى 45% حتى الآن، مما يعكس وتيرة عمل مكثفة ومثمرة.
قائد المشروع و مديرية الطرقتتولى مسؤولية تنفيذ هذه المشروعات الحيوية مديرية الطرق ، تحت قيادة المهندس أحمد الملواني ، مدير عام مديرية الطرق ب أسوان. وقد أكد المهندس أحمد الملواني أن العمل مستمر وفقاً لـ توجيهات محافظ أسوان ، مع الالتزام الصارم بالأولويات الحقيقية واحتياجات المواطنين اليومية. وأشار إلى أن المديرية تسعى لتحقيق الاستفادة المثلى من الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض، لضمان أعلى معايير الجودة في التنفيذ.
وأوضح مدير عام مديرية الطرق أن التركيز في المرحلة الحالية منصب على إعادة رصف شوارع رئيسية في مدينة إدفو، حيث تم الانتهاء من أعمال إعادة رصف شارع 23 يوليو وشارع المركز. وقد شمل هذا الجزء المكتمل من المشروع أطوالاً إجمالية تصل إلى كيلومتر واحد، وهو جزء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.Also readالأوقاف تعلن موعد المقابلات الأولية للمتقدمين لمنحة الماجستير والدكتوراة المجانية
تأثير مباشر على حركة المواطنين
تستهدف هذه الجهود المتواصلة تحسين الحالة العامة للطرق وتسهيل حركة المواطنين والمركبات بكفاءة أعلى، مما يسهم في توفير بيئة آمنة لمستخدمي الطرق. وأكد الفريق الإداري أن العمل على رفع كفاءة الشبكة المرورية يخدم بشكل مباشر الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة، ويعزز من جودة الحياة اليومية للسكان.
كما أشارت التقارير إلى أن المحافظة تعمل على مواكبة التطلعات الشعبية من خلال تطوير المظهر الحضاري، مما ينعكس إيجاباً على الصورة العامة للمدن والمراكز. وتظل أولوية مديرية الطرق تحت إدارة المهندس أحمد الملواني هي الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين، وضمان استدامة الأداء في مشروعات البنية التحتية.
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