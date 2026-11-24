محافظة أسوان تكشف عن تقدم ملموس في مشروعات البنية التحتية للطرق، حيث بلغت نسبة التنفيذ 45% بتكلفة استثمارية تقدر بـ 110 ملايين و950 ألف جنيه ضمن خطة العام المالي 2026/2027.

أكد محافظ أسوان ، المهندس عمرو لاشين ، استمرار الجهود الحثيثة لتطوير البنية التحتية للطرق داخل المحافظة، مشيراً إلى أن مشروع رصف ورفع كفاءة الطرق ضمن الخطة الاستثمار ية للعام المالي 2026/2027 قد وصل إلى مرحلة متقدمة من التنفيذ. ويأتي هذا التقدم في إطار الاستراتيجية الشاملة لتحسين شبكة الطرق الداخلية، مما يهدف بشكل مباشر إلى تحقيق سيولة مرورية أفضل والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن والمراكز التابعة للمحافظة.

تفاصيل الاستثمار ومعدل التنفيذ

وأوضح مدير عام مديرية الطرق أن التركيز في المرحلة الحالية منصب على إعادة رصف شوارع رئيسية في مدينة إدفو، حيث تم الانتهاء من أعمال إعادة رصف شارع 23 يوليو وشارع المركز. وقد شمل هذا الجزء المكتمل من المشروع أطوالاً إجمالية تصل إلى كيلومتر واحد، وهو جزء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

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تأثير مباشر على حركة المواطنين

تستهدف هذه الجهود المتواصلة تحسين الحالة العامة للطرق وتسهيل حركة المواطنين والمركبات بكفاءة أعلى، مما يسهم في توفير بيئة آمنة لمستخدمي الطرق. وأكد الفريق الإداري أن العمل على رفع كفاءة الشبكة المرورية يخدم بشكل مباشر الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة، ويعزز من جودة الحياة اليومية للسكان.

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كما أشارت التقارير إلى أن المحافظة تعمل على مواكبة التطلعات الشعبية من خلال تطوير المظهر الحضاري، مما ينعكس إيجاباً على الصورة العامة للمدن والمراكز. وتظل أولوية مديرية الطرق تحت إدارة المهندس أحمد الملواني هي الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين، وضمان استدامة الأداء في مشروعات البنية التحتية.