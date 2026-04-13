أسوان: محافظ أسوان يهنئ الأقباط بعيد القيامة ويتابع المشروعات ويصدر قرارات لخفض الإنفاق

شهدت محافظة أسوان فعاليات متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية، شملت تهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة، وتفقد المشروعات التنموية، وإصدار قرارات لخفض الإنفاق الحكومي وتعزيز التنمية المستدامة.

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق 12/4/2026 أحداثًا متنوعة عكست التلاحم الوطني والجهود المبذولة لخدمة المواطنين. في جو من الود والمحبة، قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط في مختلف الكنائس التابعة لطوائف الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكد المحافظ على أن مبادئ المواطنة الحقيقية تتجسد في وحدة وتماسك الشعب المصري، معتبرًا ذلك الضمان الوحيد لتجاوز التحديات الراهنة، وهو ما يشدد عليه دائمًا الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع فعاليات الاحتفال بالأعياد الدينية، ليوجه رسالة للعالم بأن مصر هي رمز للمحبة والسلام. كما حرص المحافظ على تعزيز أواصر الأخوة من خلال الزيارات الميدانية والتواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدًا على أهمية التكاتف والتعاون لبناء مستقبل أفضل للجميع. وتجسدت هذه الجهود في تقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة، والعمل على التصدي لأي محاولات لزعزعة الوحدة الوطنية. وقد لاقت هذه الجهود استحسانًا كبيرًا من قبل الأهالي، الذين عبروا عن تقديرهم العميق لاهتمام المحافظ بمصالحهم وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة. كما شهدت المحافظة سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي هدفت إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، ودعم المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين. كل هذه الجهود تعكس رؤية المحافظة الطموحة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز مكانة أسوان كمدينة رائدة في مصر. تواصلت جهود المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان في إطار متابعة المشروعات وتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين. قام المحافظ بجولات ميدانية لتفقد أعمال الزراعة والتشجير والتجميل في أحد الميادين، وذلك ضمن مشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات، الذي يعتبر أحد المحاور الحيوية التي تشهد نقلة حضارية متكاملة خلال الفترة الحالية. وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من هذه المشروعات في المواعيد المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، لتعزيز المظهر الحضاري للمدينة وتحسين تجربة المواطنين. كما قام المحافظ بتوزيع كروت تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى جانب الهدايا على الأطفال في مختلف كنائس طوائف الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية داخل المحافظة، وذلك أثناء مشاركته للإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد. وقد حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال، وسط أجواء من البهجة والسعادة عكست روح المشاركة والتلاحم الوطني التي يتميز بها أبناء المحافظة. وتأتي هذه المبادرات في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل مع جميع فئات المجتمع، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للجميع. بالإضافة إلى ذلك، أجرى المحافظ لقاءات مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم واقتراحاتهم، والعمل على تلبيتها في إطار الإمكانيات المتاحة. وقد أكد المحافظ على أهمية التعاون والتكاتف بين جميع الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. في سياق آخر، أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهات صارمة باتخاذ إجراءات سريعة لخفض الإنفاق الحكومي بنسبة تصل إلى 50% على مستوى ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة له. وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة شاملة لترشيد الإنفاق العام وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتوجيه الموارد نحو المشروعات التنموية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر. كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالمرور على الكنائس وتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، كل في نطاق مركزه ومدينته، بهدف نقل رسائل المحبة والتآخي بين أبناء الوطن، وترسيخ قيم التلاحم بين المسلمين والأقباط. وتشمل هذه الإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، والحد من النفقات التشغيلية، والتركيز على استخدام الموارد المتاحة بأفضل شكل ممكن. كما شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالشفافية والمساءلة في جميع العمليات الحكومية، وتعزيز الرقابة على الإنفاق العام. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة. وقد لاقت هذه الإجراءات ترحيبًا كبيرًا من قبل المواطنين، الذين أشادوا بجهود المحافظ في تحقيق التوازن المالي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم





