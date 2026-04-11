أسوان: حملات مكثفة لمراقبة سلامة الغذاء استعداداً لأعياد القيامة وشم النسيم

في إطار الاستعدادات للاحتفال بأعياد القيامة وشم النسيم، تشن محافظة أسوان حملات تفتيشية مكثفة على محلات بيع اللحوم والأسماك والدواجن، بهدف ضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلكين، و تم ضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

في إطار الاستعدادات المكثفة للاحتفال بأعياد القيامة المجيد و شم النسيم ، أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للمسؤولين في مديرية الطب البيطري ، بقيادة الدكتور جمعة مكي، لتنظيم حملات تفتيشية مكثفة على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن في نطاق المحافظة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين خلال هذه المناسبات الهامة، والتأكد من مطابقته للاشتراطات الصحية والبيطرية، وحماية المستهلكين من أي منتجات غير صالحة أو مغشوشة.

وقد بدأت الحملات بالفعل في جميع أنحاء المحافظة، وتشمل التفتيش على أماكن التخزين والعرض، ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للبيع، والتأكد من تاريخ الصلاحية، والتزام البائعين بالاشتراطات الصحية.أفاد مدير عام مديرية الطب البيطري بأنه تم ضبط كمية كبيرة من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بلغت 310 كيلوغرامات. من هذه الكمية، تم ضبط 60 كيلوغراماً في نطاق مدينة أسوان. وتمثلت المخالفات في عرض وبيع أسماك مملحة فاسدة، بالإضافة إلى حالات غش تجاري. وقد تم تحرير محضر جنح بقسم شرطة ثان أسوان، وتم التحفظ على اللحوم المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة. كما تم تنظيم حملات تفتيشية مماثلة في مدينة السباعية بمركز إدفو، حيث تم ضبط عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وفي سياق متصل، أوضح الدكتور جمعة مكي أنه تم تنفيذ حملات صباحية ومسائية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وشملت الكشف على ما يقرب من 2 طن من الملوحة والفسيخ والأسماك المملحة. كما تم تنظيم حملة مكبرة داخل أسواق مركز ومدينة كوم أمبو، أسفرت عن تحرير 5 محاضر مخالفة وضبط 450 كيلوغراماً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بما في ذلك 250 كيلوغراماً من الملوحة. وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.تنفذ مديرية الطب البيطري هذه الحملات بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في علاء فاروق، ومحافظ أسوان المهندس عمرو لاشين، وبإشراف من الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية. ويتم التعاون المستمر مع مديريات التموين والصحة وهيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك وغيرها من الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الحملات. وتشمل هذه الأهداف التأكد من جودة اللحوم والدواجن والأسماك المعروضة للمواطنين، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيطرية، وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوزات تهدد صحة المستهلك. وتقوم الأجهزة المختصة في مديرية الطب البيطري، ممثلة في أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالإشراف على الحملات التفتيشية البيطرية، بقيادة الدكتورة سهام زاهر مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، والدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية. يتم تنظيم هذه الحملات المكبرة ضمن خطط لتشديد الرقابة والمرور وتكثيف الحملات على أسواق الجزارة واللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم ومحلات الأسماك والفسيخ والملوحة في مختلف المراكز والمدن





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines