أسوان تتألق في مسابقات الإلقاء الشعري وتحصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية

تواصل مديرية التربية و التعليم في أسوان حصد الإنجازات على مستوى الجمهورية، محققةً بذلك تألقًا ملحوظًا في مسابقات الإلقاء الفردي للشعر ضمن فعاليات التربية المسرحية للعام الدراسي الحالي 2026/2025. وقد تجسدت هذه الإنجازات في حصول الطلاب والطالبات على مراكز متقدمة في مختلف المراحل التعليم ية، مما يعكس التفاني والجهود المبذولة من قبل الطلاب والكوادر التعليم ية على حد سواء.

في المرحلة الابتدائية، برزت الطالبة فرحة ركابي محمد من مدرسة فطيرة بإدارة كوم أمبو التعليمية، حيث حصدت المركز الرابع على مستوى الجمهورية. كما حقق الطالب مصطفى محمد سليمان من مدرسة محمود سلمان بإدارة كوم أمبو التعليمية المركز الخامس، مما يعزز من مكانة إدارة كوم أمبو التعليمية في هذه المسابقات. هذه النتائج تعكس اهتمام المديرية بتنمية المواهب الشابة في سن مبكرة، وتوفير البيئة المناسبة لتشجيعهم على التعبير عن أنفسهم والإبداع في فنون اللغة العربية.\أما في المرحلة الإعدادية، فقد سطعت أسماء عدد من الطالبات، حيث حققت الطالبة جنى حمادة محمد من مدرسة الناصرية بنات بإدارة أسوان التعليمية المركز الأول على مستوى الجمهورية، متوجةً بذلك جهودها وتفانيها في مجال الإلقاء الشعري. تلتها في الترتيب الطالبة أروى علي جبر من مدرسة نجع العرب بإدارة نصر النوبة التعليمية في المركز الثاني، ثم الطالبة ندى شاذلي صالح من مدرسة الشيخ إبراهيم بإدارة دراو التعليمية في المركز الثالث. كما جاءت الطالبة روان محمود رمضان من مدرسة السيدة نفيسة بإدارة كوم أمبو التعليمية في المركز الرابع، وحصلت الطالبة حبيبة محمد إبراهيم من مدرسة كلح الجبل بإدارة إدفو التعليمية على المركز الخامس. هذه النتائج تعكس التنوع الجغرافي للمدارس المشاركة في هذه المسابقات، وتبرز مدى انتشار الاهتمام بالفن الأدبي بين الطلاب في مختلف المناطق التعليمية بأسوان. النجاحات التعليمية تتزامن مع الاستعدادات الجارية للاحتفال بأعياد شم النسيم، حيث تشهد أسوان مراجعة دقيقة لسلامة المراكب النيلية والمراسي، بالإضافة إلى تجهيز محيط الكنائس والحدائق لاستقبال المواطنين والزائرين للاحتفال بأعياد القيامة وشم النسيم.\وفي المرحلة الثانوية، استمرت مديرية أسوان في حصد المراكز المتقدمة، حيث أحرزت الطالبة أميرة ياسر أبو الوفا من مدرسة كيما الثانوية بإدارة أسوان التعليمية المركز الأول، مما يؤكد على استمرارية التميز والإبداع في مختلف المراحل التعليمية. كما حصلت الطالبة مريم إبراهيم حسن من مدرسة سلوى قبلي بإدارة كوم أمبو التعليمية على المركز الثالث، وجاءت الطالبة ندى رجب فارس من مدرسة محمد صالح الباقر بإدارة نصر النوبة التعليمية في المركز الخامس. وقد أشاد الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، والسيدة منال عبدالوهاب وكيل المديرية، بالجهود المبذولة من قبل الطلاب الفائزين، مثمنين في الوقت ذاته جهود أخصائيي التربية المسرحية، والمشرفين على الطلاب، والموجهين والموجهين الأوائل، وعلى رأسهم الأستاذ علي حسن الموجه العام، والدكتور محمد السانوسي مدير عام الخدمات التربوية. وأكد وكيل الوزارة أن هذه النتائج المتميزة هي نتاج الاهتمام المستمر بالأنشطة التربوية، وسعي المديرية الدائم لاكتشاف ورعاية المواهب الطلابية في مختلف المجالات. وأعرب عن تمنياته بدوام النجاح والتفوق لجميع طلاب أسوان المشاركين في مختلف الأنشطة والمسابقات، مؤكدًا على التزام المديرية بدعمهم وتشجيعهم على تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أسوان التربية والتعليم الإلقاء الشعري مسابقات الطلاب

United States Latest News, United States Headlines