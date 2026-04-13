أسواق الطاقة الأوروبية تشهد اضطرابات حادة بسبب التوترات في الشرق الأوسط

شهدت أسواق الطاقة الأوروبية ارتفاعًا حادًا في أسعار الغاز والنفط بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتهديدات بحصار مضيق هرمز. تم تمديد ساعات التداول لمواجهة التقلبات، مع استمرار تعطل إمدادات الغاز وتأثير محدود على النفط.

شهدت أسواق الطاقة الأوروبية حالة من الاضطراب الشديد مع بداية الأسبوع، وذلك نتيجة لارتفاع حاد في أسعار الغاز الطبيعي و النفط . هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ، وتحديدًا بعد التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حصار كامل على مضيق هرمز ، الذي يعتبر من أهم الممرات الحيوية ل إمدادات الطاقة على مستوى العالم. هذه التطورات أثارت قلقًا بالغًا في الأسواق، وأدت إلى اتخاذ إجراءات استثنائية للتكيف مع هذه التقلبات المتزايدة.

بحسب ما ورد في تقارير بلومبرج، شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قفزات كبيرة. فقد ارتفعت العقود الآجلة الهولندية بنسبة تصل إلى 17% خلال التداولات الآسيوية المبكرة في وقت مبكر من الصباح، مما يعكس حالة الذعر التي تسيطر على الأسواق. ولمواجهة هذه التقلبات الحادة، قررت الجهات المعنية تمديد ساعات التداول على العقود الأوروبية لتصل إلى 21 ساعة يوميًا، بدلًا من 10 ساعات فقط. هذا الإجراء يهدف إلى استيعاب التقلبات غير المسبوقة التي تشهدها أسواق الطاقة، والتي تعزى بشكل أساسي إلى حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن إمدادات الطاقة العالمية. هذا التوتر تفاقم بعد فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي استمرت لأيام دون التوصل إلى اتفاق، مما أدى إلى تبدد الآمال في إيجاد حل سريع للأزمة المستمرة منذ ستة أسابيع، والتي تسببت بالفعل في تعطيل نحو 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالميًا. في تطور يثير القلق، أعلنت الولايات المتحدة بدء تنفيذ الحصار البحري على مضيق هرمز اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. هذا القرار يهدد بإطالة أمد إغلاق أحد أهم الممرات المائية الحيوية لنقل الطاقة في العالم، مما يزيد من الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية. من الناحية العملية، توقفت صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر المضيق لأكثر من شهر، في حين استمرت بعض ناقلات النفط العملاقة في العبور بشكل محدود خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن دون تسجيل وصول أي شحنات غاز حتى الآن. هذا الوضع يعكس اختلالًا واضحًا في تدفقات الطاقة، ويؤكد على الأهمية القصوى لمضيق هرمز كشريان حيوي للاقتصاد العالمي. التأثيرات الاقتصادية لهذه التطورات تتجاوز أسواق الطاقة، لتشمل قطاعات أخرى تعتمد على سلاسل الإمداد العالمية، مما يتطلب استجابة سريعة وفعالة من قبل الحكومات والجهات المعنية





