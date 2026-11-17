خضوع أسواق الذكاء الاصطناعي لاختبار حاسم مع صدور نتائج إنفيديا وبدء تداول أنثروبيك وسط مخاوف المستثمرين من تباطؤ العوائد وانقطاع قيادة القطاع.

تواجه أسواق التكنولوجيا العالمية، وتحديداً قطاع الرقائق وشركات الذكاء الاصطناعي ، أسبوعاً حاسماً ومحورياً يحدد مسار الاستثمارات في هذا القطاع الواعد. ينصب الانتباه العالمي على نتائج شركة إنفيديا الأمريكية العملاقة، والتي ستنشرها بعد إغلاق الأسواق الأمريكية، بالإضافة إلى بدء تداول أسهم شركة أنثروبيك المطورة للمساعدين الذكيين في الأسبوع المقبل. يُعتبر هذا التوقيت فارقاً جوهرياً في اختبار قدرة قطاع الرقائق الذي قاد موجة الصعود السابقة، على استعادة زخمه وتحقيق الانتعاش بعد أن تعرض لضغوط بيع هائلة خلال الأسابيع الأخيرة.

آليات السوق وضغوط تقييمات القطاع الحالية

تعتبر شركات أشباه الموصلات في صلب موجة الاستثمار الضخمة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أدى الطلب الشديد على الرقائق الإلكترونية إلى دفع أرباح العديد من هذه الشركات وأسهمها إلى مستويات تاريخية مرتفعة خلال عام 2026. ومع ذلك، شهد هذا الارتفاع تراجعاً حاداً مؤخراً نتيجة تساؤلات المستثمرين المعمقة حول ما إذا كان الإنفاق الاستثنائي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي سيعود بعوائد مالية تتوافق مع التوقعات المرتفعة التي بنيت عليها الأسواق. وقد تصاعدت المخاوف بشكل ملحوظ بعد الاستقالة المفاجئة للجنس جينسن هوانج من منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، بعد أن بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 6 تريليونات دولار في أوائل شهر أكتوبر.

Also read روسيا تؤكد استعدادها للتوسط لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

مواقع اللاعبين الرئيسين وتأثيرات التقلبات

تعرضت أسهم شركات الرقائق لموجة بيع جديدة مع بداية الأسبوع، حيث تراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بأكثر من 5% خلال جلسة تداول واحدة فقط. ورغم هذه التراجعات الحادة، لا تزال أسهم الرقائق مرتفعة بقوة منذ بداية العام المالي، فقد تضاعف مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بأكثر من الضعف خلال الفترة حتى أواخر يونيو، لكنه تراجع منذ ذلك الحين بنحو 34%. ومع ذلك، يظل المؤشر مرتفعاً بأكثر من 35% منذ بداية عام 2026، متفوقاً بفارق كبير على مكاسب مؤشر إس آند بي 500 البالغة 8.3% فقط. ومنذ تسجيل مؤشر ناسداك المركب أعلى مستوى له على الإطلاق في 6 أكتوبر، انخفضت أسهم إنفيديا بنحو 35%، بينما تراجعت أسهم إنتل بأكثر من 50% وميكرون تكنولوجي بنحو 31%.

التوقعات المالية وتحولات المخاطر السياسية

تزايدت مبيعات أسهم الذكاء الاصطناعي مع تصاعد التساؤلات حول قدرة الإنفاق الاستثماري الضخم على تحقيق عوائد استثنائية، وهي المخاوف التي تفاقمت بعد الفوز الكبير للحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية هذا الشهر. يرى محللو القطاع أن النتيجة الانتخابية قد تمهد لفرض قواعد أكثر تشدداً على التوسع في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وبحسب تقديرات خبير الأسواق تاجيندر ديلون، من المتوقع أن ترتفع أرباح مجموعة شركات أشباه الموصلات ومعدات تصنيع الرقائق المدرجة ضمن مؤشر إس آند بي 500، والتي تضم 20 شركة، بنحو 125% خلال عام 2026. ومع ذلك، من المتوقع أن يتباطأ نمو الأرباح إلى نحو 65% في عام 2027، مما دفع الشكوك بشأن آفاق الأرباح إلى خفض تقييمات القطاع، حيث أصبح مضاعف السعر إلى الأرباح الآجل للمجموعة، استنادًا إلى أرباح الأشهر الـ12 المقبلة، قرب أدنى مستوى له في 6 سنوات على الأقل.

Advertisement

آفاق المستقبل ومستويات القاع المحتملة

يرى محللو أشباه الموصلات في بنك أوف أمريكا للأبحاث العالمية أن النقاش السائد حول عام 2027 يتحول من سؤال عما إذا كان إنفاق الذكاء الاصطناعي قادراً على الحفاظ على وتيرته الحالية، إلى سؤال أكثر تحديدًا حول مقدار التباطؤ الذي أخذته أسعار الأسهم بالفعل في الحسبان. ويضيف المحللون أن مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات يبعد حالياً ما بين 10% و15% عن قاع محتمل استنادًا إلى دورات سوقية سابقة. كما يتجه الأنظار بصورة خاصة إلى نتائج إنفيديا، التي قد تقدم إشارات مهمة بشأن اتجاه السوق، حيث كان هوانج قوة رئيسية وراء تمويل إنفيديا لعدد من الصفقات داخل منظومة الذكاء الاصطناعي، ولذلك فإن مدى مواصلة الرئيسة التنفيذية المؤقتة كوليت كريس لاستراتيجيته قد تكون له تداعيات واسعة على القطاع.

تحليلات باركليك والمخاطر المتوقعة لطرح أنثروبيك

تكون رؤية شركة إنفيديا لتأثير نتائج الانتخابات الأمريكية على التوسع في إنشاء مراكز البيانات موضع اهتمام كبير للمستثمرين، في وقت يتوقع فيه محللو بنك باركليز أن يصل الإنفاق الرأسمالي لشركات الذكاء الاصطناعي العملاقة إلى 1.3 تريليون دولار في العام المقبل. ويؤكد تشاك كارلسون، خبير الاستثمار، أن إنفيديا هي الشركة التي تدور حولها منظومة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بأكملها، ولذلك يريد المستثمرون معرفة رؤيتها لما يمكن أن يحدث خلال الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة. كما قد يؤدي طرح أنثروبيك إلى زيادة تقلبات السوق بشكل ملحوظ، فمن المتوقع أن يبدأ تداول السهم في بورصة ناسداك يوم الخميس القادم، ويرى محللون أن أداءه بعد الطرح سيكون مؤثرًا في قطاع التكنولوجيا الأوسع، ولا سيما أسهم الرقائق، وإذا هبط السهم سريعًا إلى ما دون سعر الطرح، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الضغوط على منظومة الذكاء الاصطناعي بأكملها.