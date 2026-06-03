أسوس تكشف عن ExpertBook B5 Flip G2: كمبيوتر محمول قابل للتحويل بمعالج ذكي وكاميرا مزدوجة

جهاز ExpertBook B5 Flip G2 الجديد من أسوس يجمع بين تصميم قابل للتحويل 360 درجة، معالج Intel مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، كاميرا مزدوجة، وقلم مدمج، موجه للمحترفين والطلاب.

أعلنت شركة أسوس خلال فعاليات معرض كومبيوتكس 2026 عن توسيع تشكيلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للأعمال بإطلاق جهاز ExpertBook B5 Flip G2 الجديد (B5406FM). يجمع هذا الجهاز بين تصميم قابل للتحويل بزاوية 360 درجة، ومعالج Intel يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونظام كاميرا مزدوجة ، وقلم مدمج، ما يجعله خيارًا مثاليًا للمحترفين والمعلمين والطلاب الباحثين عن مرونة عالية في جهاز يعمل بنظام ويندوز.

يتميز الجهاز بشاشة لمس NanoEdge مقاس 14 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10 وسطوع يصل إلى 400 شمعة، مع نسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 84%. وبفضل المفصلة التي تدور 360 درجة، يمكن تحويل الجهاز بين أوضاع الكمبيوتر المحمول والتابلت والخيمة والعرض، مما يوفر مرونة استثنائية في الاستخدام.

من ناحية الأداء، يزود ExpertBook B5 Flip G2 بمعالج Intel Core 7 Series 3، مقترنًا بمعالج رسومات Intel ووحدة معالجة عصبية (NPU) قادرة على تقديم أداء يصل إلى 18 تيرابايت في الثانية للمهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن تهيئة الجهاز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 32 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت من نوع PCIe 4.0 SSD. كما تضمن بطارية بسعة 63 واط/ساعة مع دعم الشحن السريع استمرارية العمل طوال يوم العمل.

أضافت أسوس قلم MPP 2.0 مدمجًا يمكن تخزينه داخل الجهاز، ويقال إن شحنًا سريعًا لمدة 15 ثانية يكفي لاستخدام القلم لمدة تصل إلى 60 دقيقة. من الإضافات غير المألوفة في هذا الجهاز نظام الكاميرا المزدوجة، حيث يتضمن كاميرا أمامية بدقة 1080p FHD+IR لإجراء مكالمات الفيديو، وكاميرا خارجية اختيارية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط الصور والمستندات أثناء استخدام الجهاز في وضع الجهاز اللوحي أو وضع الخيمة. تتميز كلتا الكاميرتين بغطاءات خصوصية مادية.

تشمل خيارات الاتصال منفذي Thunderbolt 4 USB-C، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذي USB 3.2 Gen 1 Type-A، وشبكة Wi-Fi 7، ومنفذ صوت مشترك. كما زودت أسوس هذا الكمبيوتر المحمول بميزات أمان متقدمة مثل شريحة TPM 2.0 ونظام BIOS المتوافق مع معيار NIST SP 800-193 وماسح بصمات أصابع اختياري وتقنيات Windows 11 الآمنة.

يزن هيكل الألومنيوم حوالي 1.34 كجم، ويبلغ سمكه 14.9 مم، مع استيفائه معايير المتانة MIL-STD-810H. لم تعلن أسوس بعد عن سعر جهاز ExpertBook B5 Flip G2، لكنها أكدت أن الجهاز سيصل إلى أسواق مختارة خلال الربع الثالث من عام 2026. بفضل مزيج من الأداء القوي والمرونة في الاستخدام وميزات الأمان المتقدمة، يمثل هذا الجهاز إضافة قوية إلى فئة أجهزة الكمبيوتر المحمولة القابلة للتحويل المخصصة للأعمال





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Expertbook B5 Flip G2 أسوس كمبيوتر محمول قابل للتحويل ذكاء اصطناعي كاميرا مزدوجة

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