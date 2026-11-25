محافظ أسيوط يؤكد تكثيف اللجان لاسترداد أراضي الدولة من غير الجادين مع استمرار تيسير الإجراءات للمستحقين في مراكز المحافظة المختلفة.

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط على ضرورة التكثيف الكبير لجهود اللجان المختصة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشدداً على تسريع معدلات العمل لإنهاء فحص الملفات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. جاء ذلك في إطار حرص الإدارة المحلية على صون المال العام وحماية حقوق الدولة من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأراضي من غير الجادين في متابعة إجراءات التقنين، وكذلك كافة الأراضي التي تمقرر رفض تقنينها.

متابعة ميدانية مكثفة في قرية عرب مطير

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح، برئاسة ناصر سالم رئيس المركز، متابعة دقيقة لأعمال ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدة المحلية بقرية عرب مطير. وتم تنفيذ هذه المتابعة من خلال لجنة فنية برئاسة صلاح كامل محمود رئيس الوحدة المحلية بعرب مطير، وبمشاركة محمد كرم مسؤول أملاك الدولة بالمحافظة. وقد نفذت اللجنة جولة ميدانية مباشرة على عدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين لمتابعة موقف ملفاتهم والوقوف بدقة على مدى جديتهم في استكمال الإجراءات المطلوبة.

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توجيه الإنذارات وإجراءات العقود الإيجارية

شملت أعمال المرور الميداني توجيه الإنذارات والتنبيهات الصريحة للمواطنين بسرعة استيفاء المستندات اللازمة واستكمال إجراءات التقنين لإنهاء الملفات المعطلة. بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على استكمال إجراءات تحرير العقود الإيجارية وفقاً للضوابط والقواعد المنظمة المعتمدة، مؤكدين أهمية المتابعة المباشرة لضمان عدم تعطيل إجراءات التقنين وتحقيق المستهدف من ملف استرداد أراضي الدولة.

تيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين

أشار المحافظ إلى حرص المحافظة البالغ على إتاحة الفرصة الكاملة أمام المواطنين الجادين لتوفيق أوضاعهم واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة. وشدد على ضرورة توعية المواطنين ب الالتزام الصارم بالمواعيد المحددة وعدم التأخر في إنهاء ملفاتهم، تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة التي قد تصل في حال عدم الجدية أو عدم استيفاء شروط التقنين إلى استرداد الأراضي بشكل نهائي.

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تأكيدات بعدم التهاون واسترداد الحقوق

شدد اللواء محمد علوان على استمرار أعمال اللجان والمرور الميداني على الأراضي محل طلبات التقنين بمختلف المراكز والقرى التابعة للمحافظة. أوضح المحافظ ضرورة سرعة فحص الملفات وتحديد المواقف القانونية لكل حالة على حدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال غير الجادين والأراضي التي تقرر رفض تقنينها، واستردادها وفقاً للقانون. وأكد المحافظ عدم التهاون نهائياً في استرداد حق الشعب والحفاظ على ممتلكات الدولة.

التوازن بين الصرامة والتيسير للمستحقين

أكدت تصريحات المحافظة على وجود توازن دقيق بين تطبيق القانون بصرامة ضد الحائزين غير الجادين، وبين تيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم. وتأتي هذه الخطوات المتتالية لتعزيز النزاهة في إدارة أملاك الدولة وضمان استفادة الفئة المستحقة فقط من خدمات التقنين، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في المال العام.