أشرف عبد الناصر: أداء الأهلي مختلف، الجماهير تستمتع بالاداء

أكد الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر أن النادي الأهلي يقدم أداءً مختلفًا خلال الفترة الأخيرة، وأن الجماهير تستمتع بالاداء، وأنها كانت تتمنى هذا الأداء من بداية الدوري.

وأضاف أن أقطاى عبدالله يفتح قلبه، مفاوضات الأهلي والزمالك خارج حساباتي

وذكر أن الحالة الصحية لإمام عاشور بسيطة، وأن إمام سليم سيتم اليوم إجراء بعض الأشعة لمعرفة أسباب الورم في القدم، وسيتم تجديد عقده مع الأهلي خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الزمالك لديه مباراة قوية أمام سيراميكا، وأن جميع لاعبي الفريق يسعون لحصد لقب الدوري، في حين سيقدم سيراميكا مباراة قوية لمحاولة الفوز على البطل. وأضاف أن لكل فريق سيناريوهاته الخاصة، حيث يسعى بيراميدز للفوز على سموحة، الذي يعاني من إصابات عديدة، ولا ينافس على شيء في الوقت الحالي.

و Mentioned أن النادي الأهلي سيعلن عن أجهزة الناشئين والقطاعات الأخرى لكن مسؤولي الفريق الأول سيكون بعد الدوري، وأن الأهلي يبحث عن مدرب أجنبي جديد، وأن على ماهر بعيد، وأن الكابتن حسام البدري بعيد





