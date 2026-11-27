يهاجم أسطورة الزمالك أشرف قاسم مجلس الإدارة بسبب تأخر المستحقات وعدم وجود موعد واضح للصرف، متسائلاً عن الإنجازات خلال ثلاث سنوات، ومؤكداً ضرورة حل الأزمات المالية قبل شراكات الشركات.

شن النجم السابق أشرف قاسم ، أحد أبرز نجوم نادي الزمالك والكرة المصرية، هجوماً لاذعاً على مجلس إدارة القلعة البيضاء، متناولاً بواقعية حدة أزمة المستحقات المالية المتأخرة المستحقة لللاعبين، ناقداً بشكل جريء الطريقة التي يتعامل بها المجلس مع هذه الأزمة المالية المتفاقمة وعدم وجود أي حلول واضحة أو ملموسة لإنهاءها، مما أثار ضجة كبيرة داخل الأوساط الرياضية.

انتقادات حادة لحسين لبيب وغياب المواعيد

صرح أشرف قاسم خلال تصريحات تلفزيونية واضحة ومباشرة، إن رد فعل اللاعبين الحاليين في نادي الزمالك كان أمراً طبيعياً جداً وغير مستغرب، نظراً للوضع المالي الصعب وتأخر صرف مستحقاتهم الشهرية والسنوية المتراكمة، خاصة بعد الجلسة المهمة التي عقدوها مع حسين لبيب، رئيس النادي الحالي، والتي فوجئ خلالها اللاعبون، وفقاً لما علمه قاسم من تفاصيل الاجتماع، بعدم وجود أي موعد محدد أو جدول زمني واضح لصرف المستحقات المالية المستحقة لهم، مما زاد من حدة التوتر.

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أضاف اللاعب السابق أن طبيعة الأزمة زاد من حدتها فكرة دفع المستحقات للاعبين الأجانب بشكل منفصل أو بأسلوب مختلف عن اللاعبين المحليين، مما خلق حالة من الانقسام وعدم الرضا داخل الخيمة الزملاوية، مؤكدًا أن الدور الأساسي لمجلس الإدارة في هذه المرحلة الحرج يتمثل في رؤية حلول شاملة وعادلة لجميع اللاعبين، بغض النظر عن جنسيتهم، لضمان استقرار الفريق وعودة الروح التنافسية له.

تساؤلات حول الإنجازات والتعجيل بإنشاء الشركة

وجه أشرف قاسم انتقادات حادة ومباشرة لمجلس إدارة الزمالك، متسائلاً بصراحة عن الملفات والقرارات التي نجحوا فعلياً في حسمها بشكل إيجابي وإيجابي خلال فترة توليهم المسؤولية، مشيرا إلى أن المدة التي قضاها المجلس في الحكم تصل إلى ثلاث سنوات وعديدة شهور، متحدياً مجلس الإدارة بإدراج ملف واحد واحد على الأقل نجحوا في تنفيذه بشكل كامل وملموس يخدم مصلحة النادي على أرض الواقع، مما يعكس سخطه الشديد على الأداء الحالي.

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تطرق النجم السابق إلى موضوع فكرة إنشاء شركة كرة القدم بنادي الزمالك، مؤكداً أنه لا يعارض الفكرة من حيث المبدأ، ولكن ذلك مشروط بوجود ضوابط صارمة وواضحة تضمن الحفاظ على حقوق النادي وحمايتها من أي استغلال أو تهديد مالي، متسائلاً عن سبب التسرع الكبير الحالي في حسم هذا الملف الهام خلال الفترة الراهنة، خاصة أن المجلس نفسه ناقص في مدته الشرعية بعشرة شهور، مما يثير الشكوك حول دوافع هذا الإسراع.

الأولوية للصرف وتأمين استقرار اللاعبين

ختم أشرف قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن الأولوية القصوى والمطلوبة حالياً يجب أن تكون موجهة لإيجاد حلول عملية وفورية لأزمة مستحقات لاعبي الفريق، وصرف جزء كبير من المتأخرات المالية المستحقة لهم، بما يضمن توفير الاستقرار النفسي والمادي داخل صفوف الزمالك، وتجنب المزيد من الاحتكاكات الداخلية أو التظاهرات التي قد تضر بسمعة النادي وأداؤه في المباريات القادمة، في ظل تنوع الاهتمامات العالمية والمحلية.