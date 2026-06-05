أشقاء في كأس العالم 2026: قصص العائلة والرياضة

تشهد بطولة كأس العالم 2026 حضورًا لافتًا للعديد من الأشقاء الذين يجمعهم رابط الدم، بينما تفرقهم أحيانًا ألوان المنتخبات الوطنية. وتضفي هذه القصص العائلية طابعًا خاصًا على المنافسات، حيث تمتزج المشاعر الأسرية بالطموحات الرياضية في أكبر حدث كروي على مستوى العالم.

تشهد بطولة كأس العالم 2026 حضورًا لافتًا للعديد من ال أشقاء الذين يجمعهم رابط الدم، بينما تفرقهم أحيانًا ألوان المنتخبات الوطنية. وتضفي هذه القصص العائلية طابعًا خاصًا على المنافسات، حيث تمتزج المشاعر الأسرية بالطموحات الرياضية في أكبر حدث كروي على مستوى العالم.

ويحمل الشقيقان ثيو هيرنانديز ولوكاس هيرنانديز الرقم 4 و 5 في خط الدفاع الفرنسي، ويمنحان المنتخب الفرنسي مزيدًا من الصلابة والتوازن، بفضل الخبرات المشتركة والتفاهم المتبادل داخل الملعب. وتستفيد فرنسا من الانسجام الكبير بينهما، حيث يعتمد الفريق بشكل كبير على خبرتهما في الخط الخلفي.

ويحمل الشقيقان يورين تيمبر وكوينتن تيمبر الرقم 3 و 5 في خط الدفاع الهولندي، ويستفيد الفريق من التفاهم الكبير بينهما، إلى جانب قدرتهما على أداء أكثر من دور داخل أرضية الملعب، ما يمنح الجهاز الفني حلولًا تكتيكية متنوعة. ويحمل الشقيقان لياندرو باكونا وجونينيو باكونا آمال منتخب كوراساو في تقديم مشاركة مشرفة خلال البطولة، وييعول المنتخب على خبراتهما وقدرتهما على قيادة الفريق أمام كبار المنتخبات العالمية.

ويبرز اسما لاروس دوارتي وديروي دوارتي ضمن صفوف منتخب الرأس الأخضر، حيث يساهم الشقيقان في منح الفريق التوازن المطلوب داخل وسط الملعب بفضل خبرتهما وقدراتهما الفنية. ويعد قصة الشقيقين نيكو ويليامز وإينياكي ويليامز من أكثر القصص إثارة في المونديال، بعدما اختار كل منهما تمثيل منتخب مختلف، ليصبح احتمال مواجهتهما وجهًا لوجه أحد أبرز المشاهد المنتظرة في البطولة.

وتشهد البطولة وجود الشقيقين ديزيري دوي وغيلا دوي، حيث يدافع كل منهما عن ألوان منتخب مختلف، ما يفتح الباب أمام مواجهة عائلية خاصة قد تتحول إلى واحدة من أجمل قصص كأس العالم 2026





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كأس العالم 2026 أشقاء رياضة فرنسا هولندا كوراساو الرأس الأخضر نيكو ويليامز إينياكي ويليامز ديزيري دوي غيلا دوي

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