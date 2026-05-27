أشهر 5 سيارات موديل 2026 في السوق المصري

تقرير من موقع 'صدى البلد' يعرض قائمة بأكثر السياراتطلبا لموديل 2026 في مصر، مع ذكر مواصفاتها التقنية والأسعار، ومنها كيا سبورتاج وتويوتا كورولا ونيسان سنترا وشيري تيجو 7 وهيونداي إلنترا.

يشتهر السوق المصري بتشكيلة واسعة من ال سيارات التي تختلف من حيث بلد التصنيع والتجميع، وكذلك من ناحية القدرة الفنية والتقنية وطرق التصميم، ما بين ال سيارات الرياضية والهاتشباك و سيارات السيدان.

في هذا الإطار، يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بأشهر خمس سيارات موديل 2026 المتاحة في السوق المصري حاليًا. تأتي كيا سبورتاج في مقدمة القائمة، حيث تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة 180 حصانًا وعزم دوران أقصى 265 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع DCT بسبع سرعات. تتراوح أسعارها بين 1,799,900 جنيه و2,374,900 جنيه.

تليها تويوتا كورولا، التي تعمل بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 120 حصانًا وعزم 154 نيوتن متر، متصلة بناقل حركة CVT أوتوماتيكي. تبدأ أسعارها من 1,280,000 جنيه وتصل إلى 1,630,000 جنيه. ثالثة القائمة هي نيسان سنترا، بمحرك 1600 سي سي رباعي الأسطوانات، يولد قوة 118 حصانًا وعزم 154 نيوتن متر، بناقل حركة CVT أوتوماتيكي، وسرعة قصوى 180 كم/ساعة، وسعر ثابت يبلغ 1,020,000 جنيه.

رابعًا، شيري تيجو 7، بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي رباعي الأسطوانات، يقدر بقوة 145 حصانًا وعزم 210 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات، وجر أمامي. تتراوح أسعارها بين 1,000,000 و1,070,000 جنيه. أخيرًا، هيونداي إلنترا AD، بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 127 حصانًا وعزم 155 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيكي، مع دفع أمامي. يتراوح سعرها بين 999,000 جنيه و1,215,000 جنيه.

توفر هذه الطرازات خيارات متنوعة للمشتري المصري من حيث الأداء والتجهيزات والسعر، مما يعكس تنوع المنافسة في سوق السيارات المحلي





