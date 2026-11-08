أصالة نصري تكشف تفاصيل سرقة مجوهراتها بعد حفل في أمريكا

أعلنت الفنانة أصالة نصري تعرضها لسرقة مجوهرات خاصة بها بعد حفل في ديترويت، وتحدثت عن قيمتها المعنوية الكبيرة لديها.

أعلنت الفنانة أصالة نصري ، عبر حسابها الرسمي على منصة إنستجرام، تفاصيل تعرضها لواقعة سرقة مجوهراتها عقب إحياء حفل في الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضحت أصالة أن الحادثة وقعت خلال جولتها الأمريكية التي بدأتها من مدينة لوس أنجلوس ، ثم انتقلت منها إلى ولاية نيوجيرسي.

وبحسب ما كتبته الفنانة، كانت آخر حفلات الجولة في مدينة ديترويت، وأقيمت في اليوم التالي مباشرة لحفلها في نيوجيرسي. وقالت إنها وصلت إلى الفندق قبل الحفل بوقت قصير، وغيّرت مجوهراتها بعد أن حضّرت نفسها، ثم توجهت إلى الحفل.

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تفاصيل سرقة مجوهرات أصالة نصري في أمريكا

أكدت أصالة نصري أنها لم تكن تحمل أي مقتنيات لا تملكها، وأن جميع المجوهرات التي ارتدتها كانت ملكها. وأشارت إلى أنها اعتادت في السفر أن تحتفظ بأغراضها الثمينة بحرص، لكنها عادت بعد انتهاء الحفل متعبة ونامت مباشرة.

وذكرت الفنانة أنها عندما فتحت حقيبتها في الصباح لم تجد علبة المجوهرات كاملة، باستثناء الحلق الذي تحبه كثيرا وتختاره وفق حالتها النفسية في كل يوم. وقالت إن الشرطة والحاضرين في المكان تفاعلوا مع البلاغ، دون أن تُعلن نتائج واضحة حتى تاريخ إعلانها عن الواقعة.

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ولفتت أصالة إلى أن الشرطة تعاملت مع الحادثة بعد وقوعها، وأن نحو أسبوع مرّ على الواقعة دون ظهور أي أخبار جديدة عن المسروقات. وأوضحت أنها فضّلت عدم الإعلان عنها في البداية حتى لا تؤثر على رحلتها التي حققت فيها، بحسب وصفها، حلما من أحلامها.

أصالة نصري تصف القيمة المعنوية للمقتنيات المسروقة

شددت أصالة نصري على أن خسارتها لا تقتصر على القيمة المادية للمجوهرات، إذ تحمل القطع المفقودة دلالات شخصية عميقة بالنسبة لها. وأبرزها قطعة تحمل اسم والدها وضعتها على رأسها، إضافة إلى صورة والدها التي كانت ترتديها على صدرها.

وأضافت الفنانة أن المجوهرات المسروقة تضم أيضا ذكريات مهمة من زوجها وأبنائها، وهدايا قدمتها لنفسها بمناسبة نجاح حفل أو ألبوم أو أغنية. كما تضم هدايا من أصدقاء مقربين، وهي أشياء تعتبرها ذات قيمة معنوية كبيرة، وتعبت كثيرا في جمع بعضها، إذ انتظرت أكثر من سنة للحصول على القطعة التي تحمل اسم والدها.

وأشارت أصالة إلى أنها أرادت في البداية تجاوز الحادثة بهدوء، إلا أنها قررت مشاركتها مع جمهورها بعد تفكير طويل. وقالت إن ما حدث كان مؤلما بالنسبة لها، لكنها تفضّل أن تتجنب الحديث عنه والمضي في طريقها الفني.

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موقف أصالة نصري من الواقعة وخطواتها المقبلة

أعلنت أصالة نصري أنها ستواصل جولتها الفنية، وستلتقي جمهورها في دبي بمناسبة وصفتها بالعزيزة على قلبها، تحت عنوان 'الإمارات تحب سوريا'. وعبّرت عن أملها في أن يعم الحب والسلام، متمنية الحفظ لبلادها.

وختمت الفنانة رسالتها بالتأكيد على أنها بحاجة إلى الفرح بين جمهورها ومحبيها، واصفة لقاءها بهم بأنه لحظة ولادة حقيقية لسعادة تتحقق عندما تغني لهم. وكانت أصالة نصري قد أحيت مؤخرا حفلا تاريخيا على مسرح 'Le Dôme de Paris' في العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور جماهيري حاشد تجاوز 6 آلاف متفرج.