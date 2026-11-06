أصالة نصري تكشف سرقة مجوهراتها في ديترويت وتشارك مشاعرها

الفنانة السورية أصالة نصري تروي تفاصيل سرقة مجوهراتها التي تحمل ذكريات عائلية بعد حفل ديترويت، مؤكدة أن القيمة المعنوية تفوق المادية.

كشفت الفنانة السورية أصالة نصري عن تعرضها لواقعة سرقة مجوهرات ها الثمينة خلال جولتها الفنية الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أعربت الفنانة عن حزنها العميق بعد اكتشاف اختفاء علبة المجوهرات المخصصة لها عقب عودتها من الحفل الذي أقيم في مدينة ديترويت الأمريكية.

تفاصيل الحفل والواقعة المفاجئة

استعادت أصالة نصري أحداث رحلتها الفنية عبر حسابها الرسمي على منصة إنستجرام، مشيرة إلى أن الجولة بدأت بحفل ناجح في مدينة لوس أنجلوس. ثم انتقلت الأنشطة الفنية إلى ولاية نيوجيرسي، قبل أن تختتم الحفلات في مدينة ديترويت التي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً وتفاعلاً مميزاً من الجمهور.

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وأوضحت الفنانة أنها وصلت إلى الفندق قبل الحفل الأخير واستعدت للصعود إلى المسرح، حيث ارتدت مجوهراتها الخاصة التي تملكها وحدها. وأوضحت أنها اعتادت دائماً اصطحاب مقتنياتها الشخصية فقط خلال السفر، حرصاً منها على عدم تحمل مسؤولية الاحتفاظ بمقتنيات تعود لآخرين.

وعادت أصالة إلى الفندق بعد انتهاء الحفل وهي تشعر بالإرهاق الجسدي، ثم استعدت للنوم. وفجأة، فوجئت في صباح اليوم التالي باختفاء علبة المجوهرات بالكامل من داخل حقيبتها، مما أثار دهشتها وألمها الكبير.

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القيمة العاطفية للمجوهرات المفقودة

أكدت أصالة نصري أن حزنها لم يكن ناتجاً عن القيمة المادية للمجوهرات المفقودة، بل يرجع إلى ما تحمله من ذكريات عائلية وفنية ثمينة. وأشارت إلى أن بعض القطع استغرق تجهيزها وقتاً طويلاً، وانتظرت أكثر من عام للحصول عليها، مما يجعل فقدانها أمراً مؤلماً للغاية.

كما أوضحت أن قطعاً منها تحمل صوراً وذكريات مرتبطة بوالدها الراحل وزوجها وأبنائها، مما يعطيها بعداً إنسانياً لا يقدر بثمن. ولفتت إلى أن هذه المقتنيات كانت هدايا من أشخاص مقربين، أو تقديمات لنفسها احتفالاً بنجاح حفلاتها وألبوماتها وأغانيها السابقة.

وهذا الجانب المعنوي للمجوهرات هو ما يعطيها قيمة يصعب تعويضها مالياً، مما زاد من حدة الحزن الذي تعيشه الفنانة حالياً. وأكدت أن اختيارها للمقتنيات كان مدروساً بعناية لربطها بأهم محطات حياتها الفنية والشخصية.

تفاعلات السلطات والخطوات القادمة

كشفت أصالة نصري أن الشرطة والأشخاص المعنيين حضروا إلى المكان فور اكتشاف سرقة المجوهرات للتحقيق في الواقعة. لكن مرور نحو أسبوع على الحادثة لم يسفر عن وصول أخبار جديدة أو استعادة المقتنيات المفقودة وفقاً لما أعلنته.

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وأوضحت أن الفنانة فضلت عدم التحدث عن الأمر في البداية حتى لا يؤثر سلباً على فرحتها بنجاح جولتها الفنية التي تجاوزت التوقعات. لكنها قررت لاحقاً مشاركة جمهورها تفاصيل ما حدث بعد تفكير طويل، رغبة منها في البوح بما يمر به.

في ختام رسالتها، أكدت أصالة نصري رغبتها القوية في تجاوز الأيام الصعبة التي مرت بها مؤخراً. كما أعربت عن اشتياقها للاستمتاع بلقاء جمهورها في دبي خلال فعالية تحمل عنوان "الإمارات تحب سوريا"، التي ستنظم قريباً.

ووجهت دعوات لدعمها ومحبة جمهورها خلال هذه الفترة الانتقالية، مشيرة إلى أن لقاء محبيها والغناء أمامهم يمثلان مصدرًا كبيرًا لسعادتها النفسية. وختمت كلامها بأمنية أن يسود الحب والسلام في مختلف البلدان حول العالم.