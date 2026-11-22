كشف بنك أبوظبي الأول مصر عن ارتفاع أصوله إلى 433.6 مليار جنيه ووصولاته لأرباح صافية 13.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026.

حقق بنك أبوظبي الأول مصر قفزة مالية ملحوظة في مستهل عام 2026، حيث بلغ إجمالي أصوله نحو 433.6 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر من العام الجاري، وفقًا للبيانات الرسمية التي نشرها البنك. جاء هذا الارتفاع مدعومًا بنمو قوي في محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة للعملاء، والتي سجلت نحو 176.4 مليار جنيه، محققة زيادة صافية قدرها 18 مليار جنيه خلال الفترة المحددة. يوضح هذا النمو قدرة البنك على توسيع قاعدته الائتمانية واستيعاب الطلب المتزايد على التمويل من مختلف القطاعات.

مؤشرات نمو القروض والودائع

فيما يتعلق بالسيولة والتزامات البنك تجاه العملاء، بلغت محفظة ودائع العملاء نحو 311.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مما يعكس ثقة كبيرة من العملاء في استقرار المؤسسة المالية. وسجلت حقوق الملكية مستويات مرتفعة قدرها 75.1 مليار جنيه، وهو رقم يعزز بشكل مباشر القاعدة الرأسمالية للبنك ويدعم قدرته الاستراتيجية على مواصلة التوسع في أنشطته المصرفية المتنوعة دون المخاطرة باستقراره المالي.

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تفاصيل الأرباح التشغيلية والتوزيعات

سجل بنك أبوظبي الأول مصر صافي أرباح بقيمة 13.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، منها 5.4 مليار جنيه تم تحقيقها خصيصًا خلال الربع الثالث من العام. جاء هذا الأداء المالي القوي في إطار مواصلة البنك تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تعزيز كفاءة الأداء التشغيلي وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة لقطاعي الشركات والأفراد، مما يعكس اتجاهًا إيجابيًا في تحسين هوامش الربحية.

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مصادر الدخل المتنوعة والتزامات الضرائب

وعلى صعيد مؤشرات النشاط التجاري، سجل البنك صافي دخل من العائد نحو 21.3 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2026، مما يظهر قوة في توليد الدخل من العمليات الأساسية. كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 7% على أساس سنوي، ليصل إلى 2.6 مليار جنيه، مدعومًا بتوسع البنك في تقديم الحلول والخدمات المالية المبتكرة وتلبية احتياجات العملاء المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، سدد البنك ضرائب بقيمة 6.8 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، في إطار مساهمته الفاعلة في دعم موارد الدولة والاقتصاد الوطني.