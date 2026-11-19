أصول البنوك في مصر تصل إلى 28.42 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026 بزيادة 4.3 تريليون جنيه. نمو القروض والأرصدة يعكس توسع النشاط المالي.

حققت إجمالي أصول البنوك العاملة في السوق المصرية، باستثناء البنك المركزي المصري، قفزة نوعية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث سجلت ارتفاعاً حاداً بقيمة 4.3 تريليون جنيه مصري. ليصل مجموع هذه الأصول إلى 28.42 تريليون جنيه مصري بنهاية شهر يوليو 2026، في مقابل 24.12 تريليون جنيه مصري تم تسجيلها بنهاية شهر ديسمبر من عام 2025. ويواكب هذا الارتفاع الكبير معدل نمو إيجابي بلغ 17.83%، مما يعكس ديناميكية عالية في السوق المالي المصري خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري.

عوامل النمو الرئيسية للأصول المصرفية

أكدت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري أن الزيادة الكبيرة في أصول البنوك جاءت مدفوعة بشكل رئيسي من عدة محركات اقتصادية، أبرزها الارتفاع الحاد في أرصدة الإقراض والخصم للعملاء. كما ساهم نمو الاستثمارات في الأوراق المالية وأذون الخزانة بشكل كبير في دفع هذا العجلة، بالإضافة إلى الزيادة القياسية التي شهدتها بند الأصول الأخرى في الميزانيات العمومية للبنوك.

تفصيل نمو بنود الإقراض والاستثمارات

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على مستوى أبرز بنود الأصول، سجلت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء ارتفاعاً بقيمة 1.59 تريليون جنيه مصري خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو 2026. وبلغ معدل نمو هذه القروض 15.32%، لتصل قيمتها إلى 11.97 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 10.38 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025. وفي السياق نفسه، ارتفعت أرصدة الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة بنحو 663.68 مليار جنيه، بمعدل نمو 8.48%، لتسجل 8.49 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقارنة بنحو 7.83 تريليون جنيه بنهاية العام السابق.

ارتفاع جنوني في الأصول الأخرى والأرصدة

سجل بند الأصول الأخرى أعلى معدل نمو بين جميع بنود الأصول الرئيسية، حيث قفز بنسبة 156.31%، بزيادة بلغت 1.78 تريليون جنيه، ليصل إلى 2.92 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 1.14 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025. وفيما يتعلق بأرصدة البنوك في مصر، ارتفعت بنسبة 3.65%، بزيادة بلغت 98.91 مليار جنيه، لتسجل 2.81 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 2.71 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

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مؤشرات السيولة والأرصدة الخارجية

وتضمنت هذه الأرصدة ارتفاع بند الإقراض والخصم لدى البنوك في مصر بنسبة 52.01%، ليصل إلى 85.91 مليار جنيه، مقارنة بنحو 56.52 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025. كما ارتفعت أرصدة البنوك في الخارج بنسبة 5.27%، بزيادة قدرها 100.51 مليار جنيه، لتسجل نحو 2.01 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 1.91 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي. وصعد بند الإقراض والخصم لدى البنوك في الخارج بنسبة 33.55%، ليصل إلى 74.45 مليار جنيه، مقارنة بنحو 55.75 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

تفجر أرصدة النقدية لدى البنوك

على صعيد النقدية، سجلت أرصدة البنوك ارتفاعاً كبيراً في السيولة، حيث ارتفعت أرصدة النقدية لدى البنوك بنسبة 42.26%، بزيادة بلغت 67.79 مليار جنيه. لتصل قيمتها إلى 228.21 مليار جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 160.42 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مما يشير إلى توفر سيولة مالية واسعة داخل النظام المصرفي المصري خلال الربع الثالث من العام.