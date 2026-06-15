أطعمة غير متوقعة ترفع سكر الدم: احذرها

تعرف على أطعمة تبدو صحية لكنها تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستوى الجلوكوز، ونصائح للحفاظ على استقرار السكر.

يعتقد الكثيرون أن ارتفاع سكر الدم مرتبط فقط بتناول الحلويات والمشروبات المحلاة، لكن الواقع أن هناك أطعمة لا تتوقعها تسبب قفزات مفاجئة في مستوى الجلوكوز.

تؤكد الدكتورة هناء جميل، استشاري الغدد الصماء، أن تأثير الطعام على السكر لا يعتمد على مذاقه الحلو، بل على محتواه من الكربوهيدرات، وسرعة هضمها، وطريقة تحضيرها. فالكربوهيدرات البسيطة المكررة تُهضم سريعًا وترفع السكر، بينما الكربوهيدرات المعقدة مع الألياف تبطئ الامتصاص. لذا، من المهم معرفة الأطعمة التي تبدو صحية لكنها قد تكون فخًا لمرضى السكري أو من لديهم استعداد للإصابة.

من أبرز هذه الأطعمة: الخبز الأبيض المصنوع من الدقيق المكرر الذي يرفع السكر بسرعة، والأرز الأبيض الغني بالنشويات سريعة الهضم، خاصة عند تناوله دون خضروات أو بروتين. البطاطس المقلية أو المهروسة تفقد أليافها وتصبح أسرع في رفع السكر مقارنة بالمسلوقة بقشرها. الفواكه المجففة كالتمر والزبيب تحتوي على سكريات مركزة، وعصائر الفاكهة تفقد الألياف وتسبب امتصاصًا سريعًا للسكر. حبوب الإفطار الجاهزة قد تحوي سكريات مضافة، والزبادي المنكه قليل الدسم يُضاف إليه سكر لتحسين الطعم.

كذلك الصلصات الجاهزة كالكاتشب والباربكيو تحتوي على سكريات مخفية. لذلك، ينصح بقراءة الملصقات الغذائية واختيار البدائل الصحية مثل الخبز الأسمر، الأرز البني، البطاطس المسلوقة، الفواكه الطازجة بدل المجففة والعصائر، الزبادي العادي، والصلصات المنزلية. للحفاظ على استقرار سكر الدم، يُفضل تناول الكربوهيدرات المعقدة الغنية بالألياف كالحبوب الكاملة والبقوليات، مع الانتباه إلى حجم الحصص. دمج النشويات مع البروتين والدهون الصحية يبطئ الامتصاص، كما أن ممارسة النشاط البدني بانتظام تحسن حساسية الأنسولين.

تجنب الوجبات الكبيرة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة، واستبدالها بوجبات متوازنة تحتوي على خضروات وبروتين. إضافة القرفة والخل قد يساعد أيضًا في خفض استجابة السكر. تذكر أن المراقبة المنتظمة لمستوى السكر والتوعية الغذائية هما مفتاح التحكم في مرض السكري والوقاية منه





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