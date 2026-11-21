تقرير إحصاءات مصر 2026 يكشف عن 39.8 مليون طفل بنسبة 36.4% من السكان، مع انخفاض معدلات التسرب إلى 0.5% وارتفاع تركيز الفصول إلى 41 تلميذًا.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بياناته الإحصائية المحدثة لعام 2026، التي تشير إلى ارتفاع عدد الأطفال في مصر ليصل إلى 39.8 مليون طفل، مما يشكل شريحة ضخمة من إجمالي السكان. وينقسم هذا العدد إلى 20.4 مليون طفل ذكر، بنسبة 51.3%، و19.4 مليون أنثى، بنسبة 48.7%، وذلك اعتبارًا من تاريخ 1 يوليو 2026. وتمثل هذه الشريحة العمرية 36.4% من إجمالي السكان، مما يؤكد استمرار هيكلية سكانية شابة في البلاد.

انخفاض نسبة الأطفال وتحولات ديموغرافية

يشير التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى حدوث انخفاض طفيف وملموس في نسبة الأطفال أقل من 18 سنة من إجمالي السكان خلال الفترة بين عامي 2025 و2026. وقد انخفضت هذه النسبة من 36.8% في العام السابق لتصل إلى 36.4% في عام 2026، مما يعكس تحولاً ديموغرافيًا تدريجيًا في الهيكل العمري للسكان. وفي السياق العالمي، تظل الهند أكبر دولة على مستوى العالم من حيث عدد الأطفال، حيث بلغ عددهم 436 مليون طفل في عام 2026، بينما سجلت مصر أكبر عدد للأطفال بين الدول العربية بـ 190.842 مليون طفل.

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معدلات التسرب والتعليم في المراحل الأساسية

سجل معدل التسرب في المرحلة الابتدائية في مصر نسبة 0.3% خلال العام الدراسي 2025/2026، مع ارتفاع المعدل بين الذكور مقارنة بالإناث اللاتي سجلن 0.2%. كما بلغ معدل التسرب في المرحلة الإعدادية 0.5% على مستوى الإجمالي، وهو المعدل ذاته لكل من الذكور والإناث، دون وجود اختلاف بينهما في هذه المرحلة. وعلى المستوى العالمي، بلغ معدل التسرب في مرحلة التعليم الابتدائي 10.3% والتعليم الإعدادي 14.6% عام 2025، مما يظهر فجوة تعليمية عالمية أوسع من المحلية.

كثافة الفصول الدراسية والتحدي المؤسسي

كشفت البيانات عن تحديات في الكثافة الطلابية بالفصول الدراسية، حيث بلغت كثافة الفصل في التعليم ما قبل الابتدائي العام 30 تلميذًا، بينما سجلت 41 تلميذًا في التعليم ما قبل الابتدائي الأزهري. وانخفضت كثافة الفصل في التعليم الابتدائي العام لتبلغ 39 تلميذًا مقارنة بـ 47 تلميذًا في التعليم الابتدائي الأزهري. كما بلغت كثافة الفصل في التعليم الإعدادي العام 40 تلميذًا، بينما سجلت 42 تلميذًا في التعليم الإعدادي الازهري، مما يستدعي إجراءات عاجلة لتحسين البيئة التعليمية.

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صحة الطفل ووفيات ما قبل الخامسة

سجل معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في مصر 29 حالة وفاة لكل ألف مولود حي، بينما بلغ معدل وفيات حديثي الولادة 18 حالة وفاة لكل ألف مولود حي. وانخفض معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة إلى 7 حالات لكل ألف مولود حي، كما بلغ معدل وفيات الرضع 25 حالة لكل ألف مولود حي. وتختلف المؤشرات عالميًا، حيث سجلت نيجيريا أعلى معدل وفيات للأطفال دون سن الخامسة عالميًا بـ 116 لكل ألف، بينما سجلت الصومال أعلى معدل عربي بـ 101 لكل ألف عام 2024.

مبادرات الحماية والرعاية الحكومية

تولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بالأطفال من خلال مبادرات وطنية، حيث يستعد المجلس القومي للطفولة والأمومة لعام 2026 لإطلاق مبادرة "طفل متوازن.. مجتمع متماسك" لتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية. كما أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي 2026 مراكز لمكافحة الطفل العامل لرعاية وتأهيل الأطفال دون الثامنة عشرة، فيما أطلقت وزارة الصحة في سبتمبر 2026 خدمات شاملة لصحة الطفل والأم في وحدات الرعاية الأولية لحماية الأطفال من المخاطر والتحديات المختلفة.