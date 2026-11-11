أعضاء هيئة الهندسة في جامعة القاهرة يقدّمون خطابات باليمين قبل تحقيقات النيابة للحادث القطارى

نتقل نقلاً عن رقابة النيابة العامة في حوادث قطار مصر، تطلب من لجنة علماء الهندسة كلمات باليمين القانونية قبل وصولهم للمنطقة. يوضح تفاصيل التحقيقة وسير عمل النيابة.

في خطوة غير مسبوقة، طلبت النيابة العامة من أعضاء لجنة أساتذة كلية الهندسة ب جامعة القاهرة أن يقدموا خطابات باليمين القانونية أمام الدراسة القانونية المستعصية لحادث قطار وقع مؤخراً في مصر، وذلك قبل بدء إجراءات تحقيقاتها على أية خروقات محتملة في المنظومة المتكاملة للسكك الحديدية الوطنية.

إجراءات النيابة العامة وتحديد نطاق التحقيق

أعلنت النيابة العامـة أن التحقق يشمل عشرة نقاط رئيسية تتضمن فحص منظومة العمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر في ما يتعلق بمتطلبات الأمان والتشغيل والمراقبة، بالإضافة إلى المعدات والعنصر البشري ومنظومة الإشارات وأعمال التطوير التي أُجريت في هذا الصدد.

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كما تتضمن الدراسة مراجعة موقع الحادث وطرق التعامل مع ذلك الموقع، وفحص خطط تشغيل القطارين المتورطين في الحادث يوم وقوعه، مع تحري ما إذا كان هناك أي خلل في هذه الخطط قد ساهم في وقوع الحادث.

فحص المعدات الفنية وإجراءات التشغيل الآلي

ستقوم النيابة أيضاً بفحص الحالة الفنية للقطارين محل الحادث، بما في ذلك الإشارات السيمافورات وأجهزة التحكم والسيطرة وخطوط السكك الحديدية آنذاك، مع التحقق من صلاحيتها في تلك الفترة.

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علاوة على ذلك، سيتم تحليل ما سبب توقف القطار رقم 2010، مع تحديد الوقت الذي وصل فيه القطار رقم 134 إلى موقع الحادث، وسرعته، وكيف أو فقد أنه اصطدم بمؤخرة القطار رقم 2010.

سيتضمن التحقيق فحص الجهاز الآلي للتحكم بالقارير رقم 134 في وقت الحادث وتحديد أوجه خلل في أنظمه إن وجدت، مع استجواب الجهات المسؤولة عن صيانته ومتابعته، مع تدقيق ما إذا كان تنفيذه واجباته بصورة كافية.

أسباب ونتائج الحادث والاتجاهات المستقبلية

سيتضمن التحقيق تحديد الأسباب المباشرة للحادث ومسؤولية الأطراف المعنية عن ذلك، مع توضيح أي احتياطات أو إجراءات كان من حول ضرورة إتخاذها لتفادي وقوع الحادث.

كما سأقوم بتحليل حجم الأضرار الناجمة عن الحادث، فحص ملفات الحوادث السابقة والتقارير المودعة فيها، وتحديد ما إذا كانت هناك عناصر مشتركة أدت إلى تكرار وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.

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وفقاً للخط البيروقراطي، ستتابع النيابة العامة هذه القضايا وتعلن في المراحل التالية ما تسفر عنه من خروقات أو نكسان محتملة. وبذلك، يُظهر هذا التحرك بجهود النيابة في الحفاظ على سلامة القطارات والسكك الحديدية وتحقيق العدالة للمواطنين المتضررين من الحوادث التي تحدث في القطارات الوطنية.